Cinco detenidos en Argamasilla de Alba por robos en viviendas y un hurto en vehículo

Cinco personas han sido detenidas en Argamasilla de Alba como presuntas autoras de dos robos con fuerza en viviendas y un hurto en el interior de un vehículo, según ha informado la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron en dos días diferentes y, por la similitud del modus operandi, los indicios recabados y la coincidencia temporal, se atribuyen a un mismo grupo delictivo.

En el primero de los sucesos, un particular alertó a una patrulla tras observar, a través de las cámaras de seguridad de su chalet rústico, ubicado en el paraje de La Alavesa, la presencia de varias personas en el interior de la parcela, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

A la llegada de los agentes, dos individuos salieron huyendo del recinto, perseguidos por el propietario del inmueble, al que habrían intentado agredir al verse sorprendidos. Tras una persecución campo a través, los agentes lograron detener a uno de ellos, como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación.

Al día siguiente, se produjo un salto de alarma en una vivienda con bodega anexa. Los agentes se desplazaron de inmediato junto a la propietaria, quien mostró las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se apreciaba la intrusión de al menos tres personas. Ante los indicios de que el inmueble había sido registrado, se estableció un dispositivo de búsqueda.

Durante el operativo, uno de los sospechosos fue localizado cuando huía hacia la vía pública a través de una casa abandonada, siendo perseguido y detenido. Posteriormente, los agentes localizaron ocultos a otros tres presuntos autores, que también fueron detenidos.

En las inspecciones oculares realizadas se recuperaron diversos objetos robados, algunos de ellos procedentes de un hurto denunciado seis meses antes.

Los cinco detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Tomelloso.