Carlos Marín, presidente de FECIR: "Con las subidas tan acusadas, los 20 céntimos de rebaja en el diésel se quedan cortos"

El presidente de la patronal de Ciudad Real FECIR, Carlos Marín, asegura que los 20 céntimos de rebaja en el precio del diésel que hoy ha entrado en vigor se quedan cortos.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha manifestado que las subidas acusadas que ha experimentado el precio del combustible en las últimas semanas se van a comer los 20 céntimos de rebaja.

Por eso, defiende la necesidad de que el Gobierno fije medidas y ayudas automáticas para abaratar el precio de la gasóleo.

El presidente provincial de la patronal afirma que el verano ha sido satisfactorio para el sector empresarial de Ciudad Real, sobre todo el hostelero y el turístico, aunque sigue lamentando la falta de mano de obra cualificada para cubrir puestos de trabajo en estos sectores.

FERCATUR y elecciones en FECIR

Por otro lado, la próxima semana, del 11 al 13 de septiembre, el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real acogerá una nueva edición de FERCATUR, la Feria Nacional de la Caza, la Pesca y el Turismo, que contará con novedades.

Por ejemplo, habrá un homenaje a cazadores que han fallecido, un rocódromo, una zona de tiro virtual con paisajes de la provincia de Ciudad Real, además de otras actividades ya consolidadas como las gastronómicas o la exhibición de perros de la Guardia Civil. Además, el viernes 11 será el día dedicado sobre todo a los colegios.

Este año, la Federación Empresarial de Ciudad Real celebra elecciones. Carlos Marín prefiere no desvelar todavía si se va a presentar o no a la reelección. Dice que lo anunciará en la reunión del Comité Ejecutivo de FECIR que tendrá lugar a mediados de este mes.

Apoyo empresarial a Ceuta

Además, el presidente de FECIR, Carlos Marín, ha dicho que no se puede abandonar a Ceuta y Melilla porque son ciudades españolas y hace un llamamiento a los ciudadanos para que acudan mañana a las concentraciones convocadas por la FEMP a las 20:00 horas en numerosas localidades de la provincia.

Recuerda que los empresarios de Ceuta han perdido el 80% de facturación durante la crisis migratoria y ha pedido Marín que las autoridades adopten medidas de una vez por todas.