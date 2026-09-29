Carlos Marín, presidente de FECIR: "El problema de la vivienda no se resuelve limitando el precio, hay que construir más"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín, se ha referido en Onda Cero a varios asuntos de actualidad, como por ejemplo el problema de la vivienda o el incremento del precio de los combustibles.

Carlos Marín opina que es necesaria una ley integral de la vivienda porque en la provincia se necesitan construir muchas. En España se calcula que son necesarias 750.000. Una normativa que regule la liberación del suelo y que incentive al sector de la construcción para que construya viviendas.

Considera que el problema no se resuelve limitando el precio de la casa.

En cuanto a la subida del precio de los carburantes, Marín espera que el Consejo de Ministros de este martes apruebe medidas contundentes porque, de lo contrario, dice, muchas personas, autónomos y pymes lo pueden pasar muy mal en los próximos meses, como transportistas, taxistas o agricultores.

La patronal apuesta por una importante reducción de impuestos en los combustibles.

Mañana 30 de septiembre está previsto que finalicen los descuentos de 20 céntimos por litro de diésel y de 5 céntimos por litro de gasolina, aunque el Consejo de Ministros ampliará estas rebajas para los próximos meses.