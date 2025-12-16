Carlos Marín avanza su intención de presentarse a la reelección como presidente de la patronal de Ciudad Real

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha avanzado su intención de presentarse a la reelección en las elecciones que la patronal de la provincia celebrará a finales del próximo año.

2026 es año electoral en FECIR y Marín ha anunciado en Onda Cero que su intención es continuar al frente de esta federación, tras sondear a territoriales y sectoriales, aunque también tiene que contar con la opinión de su familia y de su propia empresa.

De salir reelegido sería su cuarto mandato como presidente de FECIR, una federación empresarial que nació en 2014, tras la desaparición de la antigua CEOE de Ciudad Real, y desde entonces Marín ha sido siempre su máximo dirigente. FECIR cuenta con 23.000 socios en la provincia y numerosas territoriales y sectoriales.

Además, se está trabajando en la creación de una sectorial de agencias de viajes y también en turismo rural.

Preocupación por la falta de mano de obra cualificada

De cara al próximo año, Carlos Marín ha mostrado su preocupación por la inestabilidad política porque crea incertidumbre. También por la restricción de los créditos sobre todo a los pequeños empresarios y por los fijos discontinuos “porque no se saben cuando se activan y desactivan”.

Igualmente le preocupa el mercado laboral ante la falta de personal cualificado en muchas empresas. “Si no lo encontramos aquí habrá que buscarlo fuera”, ha dicho Marín.

El presidente de FECIR acusa al Gobierno de España de “freir a impuestos a los empresarios” y para 2026 desea que baje la fiscalidad, las tasas y las cuotas de la Seguridad Social para los empresarios.