Cañizares, alcalde de Ciudad Real: “Hemos terminado con un problema de seguridad en el Parque de Gasset”

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha culminado la demolición de la casa situada en el Parque de Gasset, un inmueble ajeno a la titularidad municipal que llevaba décadas pendiente de resolver y que, en los últimos años, se había convertido en un foco de ocupación y problemas de seguridad.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha subrayado que “hemos terminado con un problema de seguridad en el Parque de Gasset”, destacando el impacto que la situación tenía sobre uno de los principales espacios de convivencia de la ciudad.

Tras meses de negociación con los propietarios, se firmó a comienzos de noviembre un convenio que ha permitido ejecutar la retirada del edificio, una actuación asumida por los titulares del inmueble. Con ello, el Ayuntamiento podrá completar la adquisición del terreno, que se integrará en el parque.

Cañizares frente a la casa del Parque de Gasset | OC

Una problemática urbanística pendiente “desde 1996”

El alcalde ha señalado que la operación permite cerrar un asunto “enquistado desde hace muchos años”, recordando que la problemática urbanística estaba pendiente “desde 1996”. Según ha explicado, la solución consensuada elimina los efectos que la ocupación estaba generando en el entorno y garantiza tranquilidad a los usuarios del parque.

Cañizares ha destacado el trabajo realizado por la Dirección General de Urbanismo y la concejala responsable para acercar posturas con los propietarios y cerrar un acuerdo que llevaba años pendiente. También ha agradecido “la disposición de los propietarios y el trabajo técnico que ha permitido cerrar un acuerdo necesario para la ciudad”.

Con la desaparición del inmueble, el Ayuntamiento considera resuelto un conflicto que había llegado a convertirse en un símbolo de situaciones indeseadas en la zona, reforzando la seguridad y preservando la vida cotidiana del Parque de Gasset.