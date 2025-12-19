Cada ciudadrealeño gastará una media de 100 euros en la Lotería de Navidad

El próximo lunes, 22 de diciembre, se celebrará el Sorteo de la Lotería de Navidad, que supondrá que cada ciudadrealeño pueda jugar casi 100 euros por habitante.

Y es que en esta provincia hay consignados más de 243.000 billetes de lotería de Navidad, con una consignación de 48,6 millones de euros, lo que hace que la previsión es que el gasto sea de 98 euros por habitante.

Ana María Serna, responsable de la administración de loterías número 2 de Ciudad Real, ha manifestado en Onda Cero que el ritmo de venta ha ido muy bien, con mucho movimiento, y asegura que se “respira optimismo”.

Ante el posible incremento a 25 euros en el precio del décimo el próximo año, Serna ha señalado que esta petición no la hacen todos los loteros, sino una asociación que se ha atribuido la opinión del sector para aumentar las comisiones. Esta lotera considera que hay otras formas para aumentar esas comisiones que reciben las administraciones loteras.

Entre los clientes, hay quien opina que es normal que se suba el precio del décimo, pero otros lo consideran mal.

Dónde y cuándo cayó el "gordo" en la provincia

Recordar que el premio “gordo” ha caído en seis ocasiones en la provincia. Tres veces en Ciudad Real, en los años 1962, 2018 y 2022, y una vez en Alcázar de San Juan en 2023, en Calzada de Calatrava en 1970 y en Socuéllamos en 1988.

En el sorteo del año pasado, esta lotería supuso 132.000 euros en cuanto a los premios importantes en la provincia de Ciudad Real. Fueron gracias a un cuarto y dos quintos premios que cayeron en Valdepeñas, Puertollano, Herencia y Los Cortijos de Abajo.

El año pasado, el Sorteo de la Lotería de Navidad dejó unas ventas de 218.000 billetes y 43,6 millones de euros, lo significó un gasto por habitante de 88 euros.