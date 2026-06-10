Avanzan los trabajos para abrir el parking del teatro-auditorio de Ciudad Real con la próxima adjudicación del ascensor

El Ayuntamiento de Ciudad Real va a dar un paso más para abrir al público el aparcamiento disuasorio situado en el edificio del inacabado teatro-auditorio.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha avanzado, en una entrevista concedida a Onda Cero, que este próximo viernes, EMUSER, la Empresa Municipal de Servicios, va a celebrar consejo de administración para adjudicar a una empresa la instalación de un nuevo ascensor.

El que había antes funcionaba pero ya no se ajustaba a la legalidad de accesibilidad. Una vez cumplimentada esta adjudicación, y después de mejorar el dispositivo contra incendios y las luminarias, EMUSER celebrará posteriormente otra reunión de su consejo de administración para licitar la gestión del parking, después se adjudicará a una empresa y ya podrá abrir al público en una fecha que aún no se ha determinado.

Antigua estación de tren del Gasset

Por otro lado, y en relación a ubicar en la antigua estación ferroviaria del parque de Gasset un restaurante de la cadena VIPS y un pequeño hotel, Cañizares lamenta que la Asociación Cultural Ferroviaria de Ciudad Real no haya criticado la actuación de ADIF, propietaria del inmueble, que decidió cederlo a un hostelero de la capital para llevar a cabo este proyecto.

Recuerda que fue el anterior gobierno socialista del Ayuntamiento el que no dio uso a la antigua estación y por eso ADIF decidió recuperar el edificio para buscarle un rendimiento económico.

Rotura de tuberías y ayudas al comercio

Respecto a las roturas de tuberías en la red de abastecimiento de agua que han tenido lugar en las últimas semanas en diferentes puntos de la ciudad, el alcalde señala que suele ser algo habitual en estas fechas por el cambio de temperatura.

Señala que el Ayuntamiento ha invertido en estos tres años más que en los ocho años anteriores con gobiernos del PSOE y segura que el consistorio va a seguir poniendo dinero para renovar más tuberías.

En otro orden de cosas, Francisco Cañizares ha avanzado que el pasado lunes el Consejo Rector del IMPEFE aprobó un nuevo programa de ayudas directas para los pequeños comercios de Ciudad Real con un montante total de 85.000 euros.