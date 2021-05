Arrancan las obras de mejora y accesibilidad del Teatro Quijano de Ciudad Real

El proyecto busca dotar al Quijano de unas adecuadas condiciones de accesibilidad junto con mejoras en el equipamiento escénico y la sustitución del telón cortafuegos para incrementar las condiciones de seguridad y facilitar la forma de trabajo del personal técnico. El presupuesto base de licitación de estas obras es de 338.515 euros.

La alcaldesa destacaba cómo esta obra “era necesaria, y había que asumirla con valentía porque mientras se realizan las obras no podemos tener aquí actividad. Pero cuando venimos al cine o al teatro, todos debemos tener los mismos derechos. Y ahora no era así, y no se podía realizar de esta forma”.

Pilar Zamora invitaba a pensar en una obra de teatro realizada por personas con capacidades diferentes, una entrega de premios a personas con discapacidad, que no podían acceder al escenario. “Todos esos elementos son muy importantes para el Equipo de Gobierno, esa accesibilidad universal, que está en cada uno de los proyectos que realiza este Ayuntamiento”.

La concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo, detallaba cómo se van a crear nuevos aseos adaptados en la planta principal, se abrirá una nueva puerta de acceso al patio de butacas que conectará con suaves rampas con el escenario mediante un itinerario accesible, aumentando también el número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

También se renovará el equipamiento escénico mediante nuevas estructuras metálicas auxiliares para la maquinaria escénica, nuevas escaleras de acceso al peine y galerías del escenario con barandillas de protección, sistemas contrapesados, sistemas motorizados en escenario para elevación de equipos de sonido, barras electrificadas de doble tubo, celosía y sistema de guías.

Además se llevará a cabo la retirada del actual telón cortafuegos existente bajo protocolo de seguridad, y la posterior instalación de un nuevo telón cortafuegos junto con un nuevo cerramiento resistente al fuego en el paramento de separación de la caja escénica y platea. El plazo de ejecución de las obras es de 5 meses.