Arranca el servicio de transporte ASTRA en Carrión con cuatro frecuencias de lunes a viernes

Este lunes ha arrancado el servicio ASTRA en Carrión de Calatrava, un programa de transporte público impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar la conexión de municipios del área metropolitana con Ciudad Real.

El primer autobús ha salido a las 7:15 horas desde Carrión. Se han fijado cuatro frecuencias de lunes a viernes excepto festivos, dos salen de Carrión, el de primera hora de la mañana y a las 17:30 horas, y otros dos salen de vuelta desde Ciudad Real a las 14:45 y 21:00 horas.

Además, los sábados hay un autobús que sale de Carrión a las 9:00 horas y dos servicios de vuelta desde Ciudad Real a las 14:30 y a las 22:00 horas.

El alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, ha dicho en Onda Cero que se trata de un servicio fundamental para la localidad porque permite desplazamientos desde esta localidad a la capital pensando sobre todo en trabajadores, estudiantes y personas que quieran ir a comprar a Ciudad Real.

Horarios del servicio ASTRA entre Carrión y Ciudad Real | OC

Además, Moreno señala este servicio es un reclamo para que las personas que así lo deseen puedan venir a vivir a Carrión, “en un entorno agradable y tranquilo y poder acercarse en un breve espacio de tiempo a Ciudad Real”.

El billete sencillo de cada viaje cuesta 1,5 euros, aunque hay bonos de 10 viajes y otro mensual, además de descuentos para jóvenes y familias numerosas.

Este es el tercer proyecto ASTRA que se pone en marcha en el área metropolitana de la capital tras los de Pozuelo de Calatrava y Poblete.