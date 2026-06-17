La APCR responde a la "pandemia silenciosa" de la salud mental en el periodismo y dispondrá de un servicio de psicología en Ciudad Real

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica temprana y confidencial dirigido a sus socios, que podrán acceder a dos sesiones al año financiadas íntegramente con fondos propios de la organización.

El presidente de la APCR, David Centellas, durante una rueda de prensa, ha explicado que la iniciativa nace ante una realidad que ha definido como una "pandemia silenciosa" dentro de la profesión.

Según ha señalado, tres de cada cuatro periodistas consideran que la salud mental constituye un problema grave en el sector. Este diagnóstico ha llevado a la asociación a plantearse qué podía aportar para mejorar el bienestar de sus miembros.

La respuesta ha sido este servicio preventivo, que comenzará a funcionar de manera inmediata y que, según Centellas, es "pionero" en España dentro de las asociaciones de la prensa y de comunicación.

La APCR espera que otras asociaciones de periodistas puedan replicarlo en distintos puntos del país, al considerar que existe "bastante trabajo" por hacer en materia de prevención y cuidado de la salud mental entre los profesionales de la información.

El funcionamiento será sencillo. El socio interesado deberá enviar un correo electrónico a la asociación, que le facilitará los datos de contacto de la psicóloga Catalina Fuster. A partir de ese momento, el profesional y la especialista acordarán directamente la fecha de la cita.

Centellas ha precisado que no se trata de un tratamiento psicológico continuado, sino de un servicio de atención temprana y preventiva, limitado a dos sesiones anuales por cada asociado.

PROFESIONALES FUERTES, PERO TAMBIÉN VULNERABLES

Durante la rueda de prensa, la psicóloga Catalina Fuster ha destacado que los periodistas son profesionales que proyectan fortaleza, pero que también se encuentran expuestos a una especial vulnerabilidad por las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

Entre ellas ha citado la cobertura de sucesos, conflictos, catástrofes y situaciones traumáticas, las jornadas que se prolongan hasta altas horas de la noche, las investigaciones difíciles y las críticas que los profesionales reciben cada día a través de las redes sociales.

"Detrás de cada micro, cada firma, cada cámara, hay un ser humano cuyo sistema nervioso digiere un impacto emocional de todas esas circunstancias", ha señalado Fuster, quien ha advertido de que "nadie es inmune" a los efectos emocionales de este trabajo.

La psicóloga ha añadido que el periodismo no solo convive con la crudeza de la información, sino también con la exigencia constante de la inmediatez. "Cuidar de la salud mental es una necesidad social, no un lujo corporativo", ha defendido.

También ha incidido en la importancia de "aprender a desconectar". La obligación de permanecer siempre pendiente de la actualidad genera una "situación de hiperconexión" que dificulta la adopción de pautas adecuadas de higiene mental.

Esa falta de desconexión puede acabar, según la psicóloga, provocando estrés, sobrecarga emocional y procesos de salud mental más complejos, por lo que el nuevo servicio pretende ofrecer herramientas preventivas antes de que esas situaciones se agraven.