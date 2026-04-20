El alcalde de Almagro valora el inicio inminente de las obras de la tubería hasta el Campo de Calatrava: "Será el fin de una pesadilla"

El alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha valorado el inicio inminente de las obras de la tubería de la Llanura Manchega hasta el Campo de Calatrava y ha asegurado que esta infraestructura “supondrá el fin de una pesadilla y el principio de la esperanza”.

El anuncio del inicio de las obras lo ha hecho esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El primer edil almagreño recuerda que desde hace años Almagro y pueblos de la comarca vienen abasteciéndose de pozos y aunque no ha habido problemas de suministro (los pozos han funcionado bien y no han tenido que ir cisternas), sin embargo ahora ha mostrado su satisfacción porque con el comienzo de las obras de la tubería manchega se garantizará el abastecimiento en cantidad y calidad al Campo de Calatrava.

“Siempre estábamos con la espada de Damocles encima pero en los dos años que durarán las obras tendremos tranquilidad”, dice Ureña, gracias sobre todo a las lluvias caídas en el primer trimestre del año que han mejorado los pozos y el pantano de la Vega del Jabalón.

Además, para un municipio ligado al turismo como es Almagro, su alcalde ha manifestado que el abastecimiento de agua desde el sistema de la Llanura Manchega permitirá un empuje definitivo al desarrollo turístico de la localidad.