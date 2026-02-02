50 personas investigadas durante el segundo semestre de 2025 por el SEPRONA de Ciudad Real

Durante el segundo semestre del pasado año 2025, el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real ha procedido a investigar a 50 personas en toda la provincia.

Destacar que el cómputo total durante el segundo semestre ha sido de 47 delitos con autores conocidos, ascendiendo la cifra de investigados a 50 personas. Esta diferencia indica la existencia de que algunos delitos han tenido varios autores, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Llevando a cabo una representación de los delitos por modalidades, hay que destacar, que los delitos con mayor representación han sido los delitos contra la fauna (furtivismo o caza ilegal) con un total de 14 delitos lo que supone un 30% del total.

A continuación, aparecen los delitos por incendio forestal con un total de 10 delitos lo que se traduce en un 21%, le siguen los delitos contra los animales (abandono) con una cifra de 9 delitos y un peso de 19% sobre el total.

Los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente han sido 8 delitos los investigados en la provincia durante este intervalo de tiempo, lo que supone un 17%, los delitos por tenencia ilícita de armas han sumado un cómputo de 3 delitos lo que se refleja en un 7%.

Para finalizar tenemos los delitos de robo con la cifra de 2 delitos lo que supone un 4% y 1 delito de urbanismo teniendo un peso del 2% sobre el total.

Consejos para realizar buenas practicas

Evite arrojar al suelo basuras o residuos. Deposítelos en los contenedores correspondientes. Avise a la Guardia Civil llamando al teléfono 062 o en su caso al 112, si advierte la presencia de vertidos ilegales y tenga especial precaución si éstos son residuos clínicos o que requieran un tratamiento singular. Ciertas pilas, baterías y acumuladores son productos peligrosos que necesitan especial tratamiento y reciclaje.

No malgaste el agua. Es necesaria no sólo para el consumo humano sino también para la industria, la agricultura, la ganadería y el equilibrio de los ecosistemas. Su abundancia puntual no justifica un consumo excesivo.

No polucione la atmósfera. Las quemas innecesarias de basuras u otros productos y el excesivo uso de los automóviles y otros vehículos contribuyen a aumentar el contenido de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes en la atmósfera, provocando el conocido “efecto invernadero” causante del calentamiento global. Además, por sí mismos son nocivos para la salud. No abuse de los productos de limpieza. Los

jabones, detergentes y demás productos químicos contaminan las aguas de los ríos y los mares. Su depuración para el consumo es difícil y costosa.

No produzca ruidos excesivos. Los ruidos de maquinarias, vehículos, motocicletas, música, etc., además de producir molestias, pueden ser causa de desequilibrios y enfermedades graves para las personas.

No mantenga animales salvajes en cautividad. Considere que, sin la correspondiente autorización, la tenencia en cautividad de la mayoría de animales salvajes está prohibida. Su uso como mascotas contribuye a la extinción de muchas especies. Asimismo, contribuye a la desaparición de la fauna autóctona debido a que la liberación de estos animales provoca desequilibrios entre las especies.

Proteja la fauna y flora salvaje. La caza o pesca indiscriminadas, cortas, talas o arranque de árboles y vegetación, la captura ilegal de especies protegidas o el causarles molestias, están prohibidos. Estas conductas pueden acarrear sanciones y, en todo caso, se perjudica la biodiversidad y contribuye a la extinción de especies.

Evite los incendios forestales. No haga fuego fuera de los lugares habilitados y épocas autorizadas para ello y nunca en días de fuerte viento. Asegúrese de que el fuego queda completamente apagado. Si advierte un fuego descontrolado o se ve inmerso en una situación de peligro llame inmediatamente a la Guardia Civil (062), o al Cuerpo de Seguridad competente en la zona, o al 112. De vernos envueltos en un incendio y especialmente si hace viento lo mejor es protegerse siempre en las zonas que ya están quemadas.

No arroje o abandone desperdicios ni restos de comida o vidrios. Ensucian el medio natural, deterioran el paisaje, son peligrosos para los animales y pueden ocasionar o agravar los incendios forestales.

Practique actividades al aire libre con respeto a la naturaleza. La utilización de motocicletas todo terreno, quads, bicicletas de montaña u otra clase de vehículos, así como la práctica de deportes de riesgo (rafting, parapente, ala delta, etc.) puede estar prohibido en ciertos espacios naturales. En cualquier caso, se debe evitar que nuestras actividades de ocio puedan deteriorar la flora, fauna u otros recursos naturales.

Utilice las costas y playas de forma cívica. En estos espacios públicos está prohibido arrojar basuras, restos de comidas, latas, botellas u otros desperdicios, así como encender hogueras, circular con vehículos o estar acompañados de animales.