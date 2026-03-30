10 millones de euros de emergencia para reparar carreteras del Estado dañadas por las borrascas en Ciudad Real

El Gobierno de España ha destinado 10 millones de euros de emergencia para reparar los daños causados por las borrascas del pasado mes de febrero en la red de carreteras del Estado en la provincia de Ciudad Real.

El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha informado de que las principales actuaciones se están desarrollando en la A-43 entre Ciudad Real y Daimiel; en la N-430 desde Piedrabuena hasta Ciudad Real; en la N-401 desde el límite provincial hasta Ciudad Real; y en la N-420 desde Puertollano hasta el límite con la provincia de Córdoba.

Además, esta misma noche se han iniciado las obras de reparación en la ronda de Ciudad Real capital.

Broceño ha explicado que estas actuaciones “permitirán reparar los daños provocados por los temporales y mejorar la seguridad vial en los tramos afectados”.

Obras de mejora en una vía de Ciudad Real | OC

Asimismo, ha señalado que las obras en la ronda de la capital “se están realizando en horario nocturno para evitar molestias a los usuarios y continuarán durante los próximos días”.

El subdelegado ha subrayado que ha sido necesario esperar “a que las condiciones meteorológicas permitieran acometer reparaciones eficaces y duraderas”.

Mejora urgente y conservación de la red viaria

Estas actuaciones de emergencia están destinadas a reparar los tramos de carreteras dañados por los temporales, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mejorar el estado de la red de carreteras del Estado.

David Broceño ha visitado las obras | OC

Además, el subdelegado ha avanzado que a estas actuaciones de emergencia se sumarán posteriormente trabajos ordinarios a través de los contratos de mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado, para seguir actuando en los puntos donde la mejora del firme sea más necesaria.

El subdelegado del Gobierno ha destacado la importancia de estas inversiones para mantener en condiciones adecuadas las carreteras de la provincia y garantizar la seguridad de los usuarios.