La protectora Huellas de Puertollano ha coordinado su retirada
Rescatan 11 perros maltratados y abandonados por la misma persona investigada desde 2024
La protectora 'Huellas' de Puertollano ha coordinado la retirada de once perros que vivían en condiciones deplorables: sin comida, ni agua potable y con lesiones graves en algunos animales. La persona responsable está siendo investigada por el Seprona de la Guardia Civil, mientras que la cifra de rescates en su propiedad asciende ya a 110 animales desde 2024. La asociación denuncia la falta de medidas efectivas para evitar que estas situaciones se repitan y buscan voluntarios para poder hacer frente a la gran cantidad de animales abandonados que asisten.