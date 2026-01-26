La protectora Huellas de Puertollano ha coordinado su retirada

Rescatan 11 perros maltratados y abandonados por la misma persona investigada desde 2024

La protectora 'Huellas' de Puertollano ha coordinado la retirada de once perros que vivían en condiciones deplorables: sin comida, ni agua potable y con lesiones graves en algunos animales. La persona responsable está siendo investigada por el Seprona de la Guardia Civil, mientras que la cifra de rescates en su propiedad asciende ya a 110 animales desde 2024. La asociación denuncia la falta de medidas efectivas para evitar que estas situaciones se repitan y buscan voluntarios para poder hacer frente a la gran cantidad de animales abandonados que asisten.

Consoli Romero

Ciudad Real |

En Onda Cero, nos cuenta lo sucedido Karen Craws, directora de la protectora 'Huellas' de Puertollano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer