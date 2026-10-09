Proteger la lactancia materna es fundamental

La Asociación 'Dameteta' Albacete, en colaboración con la Comisión de Lactancia de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, celebrará el próximo 16 de octubre las Jornadas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, una cita dirigida tanto a profesionales sanitarios como a familias y público general. Bajo el título “Estrategias que funcionan en la lactancia materna”, la jornada pondrá el foco en aquellas actuaciones y formas de acompañamiento que pueden contribuir de manera efectiva a proteger, facilitar y apoyar la lactancia materna desde los primeros momentos de vida. El encuentro tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Albacete, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Miguel Ángel Marín Gabriel: neonatología, lactancia y una mirada también desde la literatura

La conferencia principal correrá a cargo de Miguel Ángel Marín Gabriel, médico neonatólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda y responsable del Banco de Leche de ese mismo hospital. Es además coordinador nacional de Hospitales-IHAN y profesor asociado de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional en el ámbito de la neonatología y la lactancia se combina con una faceta menos conocida: es también escritor, autor de las novelas El baile de las medusas y Confíe en mí, y padre de dos hijos.

En Albacete hablará sobre “Estrategias que funcionan, IHAN y los grupos de apoyo”, poniendo el foco en aquellas actuaciones que pueden marcar una diferencia real en el acompañamiento a las madres y sus bebés, tanto desde los hospitales y los profesionales sanitarios como desde los grupos de apoyo.

Su participación permitirá abordar cuestiones de especial interés para las familias, como el inicio de la lactancia, las prácticas hospitalarias, los bancos de leche humana y la importancia del acompañamiento durante la lactancia, desde la experiencia de un profesional que trabaja directamente en el ámbito de la neonatología y la atención hospitalaria.

Una oportunidad para conocer el camino hacia la acreditación IHAN

Uno de los contenidos destacados de la intervención de Miguel Ángel Marín Gabriel será la explicación del proceso de acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Marín Gabriel explicará cuáles son las diferentes fases que debe recorrer un hospital para avanzar en este proceso, desde la Fase 1D de Descubrimiento hasta la Designación IHAN. Actualmente, la iniciativa estructura el proceso hospitalario en cuatro fases: Descubrimiento, Desarrollo, Difusión y Designación. En la primera de ellas, entre otros requisitos, el hospital debe crear una Comisión de Lactancia, completar una autoevaluación y solicitar el certificado correspondiente. La jornada supone así una oportunidad para que los profesionales del Hospital General Universitario de Albacete conozcan de primera mano los requisitos y el recorrido necesario para avanzar hacia la acreditación IHAN.

Albacete cuenta ya con una importante trayectoria de trabajo en este ámbito. La GAI de Albacete implantó en 2017 la Guía de Buenas Prácticas de Lactancia Materna, un proyecto multidisciplinar que implicó la revisión y actualización de protocolos, formación de profesionales y la creación de una Comisión de Lactancia.

Además, desde mayo de 2023, el Hospital General Universitario de Albacete cuenta con una Unidad de Nutrición Personalizada, también conocida como Banco de Leche, que se ha convertido en un recurso para la atención de los recién nacidos que necesitan leche humana donada.

Todo este trabajo previo proporciona un contexto especialmente relevante para abordar ahora el camino de la acreditación IHAN y conocer qué pasos adicionales serían necesarios para avanzar en él.

La experiencia de la GAI de Albacete La jornada contará también con la participación de Benedicta Cutanda Carrión, matrona, IBCLC, perteneciente a la Unidad de Lactancia y a la Unidad de Nutrición Personalizada, líder de implantación de la Guía de Buenas Prácticas de Lactancia Materna y presidenta de la Comisión de Lactancia Materna de la GAI de Albacete. Cutanda expondrá la experiencia de Albacete en la implantación de la Guía de Buenas Prácticas de Lactancia Materna, mostrando el trabajo que se está desarrollando desde el ámbito sanitario para mejorar la atención y el acompañamiento a las familias.