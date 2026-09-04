La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha puesto en valor la extraordinaria respuesta de la ciudadanía al Verano Cultural 2026, una programación que ha reunido a 22.442 asistentes durante los meses de julio y agosto y que, además, mejora los resultados alcanzados en la edición anterior. En concreto, el programa ha sumado 960 participantes más que en 2025, cuando registró 21.482 asistentes, lo que representa un incremento del 4,47%.

Serrallé ha destacado que este crecimiento “es una magnífica noticia y demuestra que los albaceteños han vuelto a responder de una manera extraordinaria a una programación pensada para disfrutar de la cultura también durante los meses de verano”, al tiempo que ha puesto el foco en la diversidad de propuestas que han conformado el programa y en la capacidad de muchas de ellas para congregar a cientos de personas.

La concejala ha señalado que “son casi un millar de personas más que el año anterior disfrutando de nuestra programación y, sobre todo, son 22.442 razones para seguir apostando por una cultura cercana, accesible y presente en nuestra ciudad”.

La responsable municipal de Cultura ha señalado que el dato adquiere especial relevancia porque se produce sobre una cifra de participación ya muy elevada, después de que el Verano Cultural 2025 alcanzara los 21.482 asistentes. De esta manera, las dos últimas ediciones acumulan 43.924 participantes, una evolución que, a juicio de Serrallé, confirma que esta programación “se ha hecho un hueco propio dentro del verano albaceteño y cuenta con una respuesta cada vez más consolidada por parte de la ciudadanía”.

Elena Serrallé ha explicado que “no hablamos solamente de una buena cifra de asistencia, sino de una tendencia que se mantiene y mejora”, añadiendo que “el Verano Cultural está consiguiendo que durante los meses de julio y agosto nuestras plazas, parques y espacios culturales sigan teniendo actividad y que los albaceteños encuentren propuestas diferentes para disfrutar de la ciudad”.

Una programación capaz de reunir a miles de personas

El balance de participación refleja especialmente bien la capacidad de algunas de las propuestas para convertirse en grandes citas del verano. La actividad que ha registrado una mayor asistencia ha sido la Verbena de Mayores, celebrada en la Caseta de los Jardinillos en distintas jornadas, que ha alcanzado los 2.300 participantes, lo que supone un incremento de más de 700 respecto al año anterior.

La cifra convierte esta propuesta en uno de los grandes puntos de encuentro de la programación y pone de manifiesto, según Serrallé, “la importancia de contar con actividades específicamente pensadas para nuestros mayores y con espacios donde puedan disfrutar, relacionarse y compartir”.

También ha obtenido una respuesta especialmente destacada el Cine de Verano del Parque Abelardo Sánchez, que ha reunido 1.950 espectadores en el conjunto de las proyecciones programadas.

La concejala ha puesto en valor que una propuesta como esta, desarrollada al aire libre y en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, haya conseguido congregar a casi 2.000 personas, indicando que “el cine vuelve a demostrar que sigue teniendo una enorme capacidad para reunir a la ciudadanía y que, cuando lo trasladamos a nuestros parques y espacios públicos, se convierte también en una magnífica forma de disfrutar de las noches de verano”.

Otro de los pilares de la programación ha sido la Filmoteca de Verano, cuyas proyecciones en el Cine Capitol de la Plaza del Altozano, con formatos para todos los públicos y edades, han registrado 1.124 asistentes.

Junto a estas propuestas, el apartado musical también ha ofrecido algunas de las cifras más relevantes del verano. El espectáculo de Ismael Olivas, celebrado en la Caseta de los Jardinillos, reunió a 1.100 personas, mientras que ‘Odo las Nenas’ alcanzó los 900 asistentes en este mismo espacio.

La programación musical ha contado asimismo con una importante respuesta en propuestas como Bewis de la Rosa, que congregó a 800 personas en la Plaza del Altozano, o Rata, que reunió a 750 asistentes en la Plaza de la Constitución.

Música, cine, folclore y artes escénicas llenan los espacios públicos

El balance pone de manifiesto que la respuesta ciudadana no se ha concentrado únicamente en las actividades de mayor formato, sino que se ha extendido a propuestas muy diferentes y dirigidas a públicos diversos.

Entre ellas destaca la recuperación del Cine de Barrio con ‘El Chico’, que reunió 650 espectadores en la Plaza Virgen de los Llanos, así como la Monda Llanos Indie Fest, con 600 asistentes en la Plaza Llanos del Águila, y la celebración de los 30 años de Unión Musical de Albacete y Coros y Danzas El Trillo, que congregó a otras 600 personas en la Plaza del Altozano.

También han registrado una asistencia de 550 personas propuestas como el concierto de Jesús Tapia, celebrado en el Anfiteatro de la Virgen de los Llanos, o ‘El Mueble’, en el Recinto Ferial, con la misma afluencia de público.

La Banda Sinfónica Municipal de Albacete reunió a 500 asistentes en el Parque Abelardo Sánchez, similar cifra a la registrada por el XVII Festival Nacional de Folklore en el Recinto Ferial.

La programación ha ofrecido igualmente una amplia presencia de las artes escénicas y de propuestas de carácter familiar y participativo. En este ámbito destacan los 450 asistentes de ‘NIN3S’ en la Plaza Padre Damián, la misma cifra registrada por ‘Creer es Poder’, el monólogo de Eva Cabezas y la diversión con Francis Zafrilla, entre otras actividades.

Para Elena Serrallé, esta variedad “es precisamente una de las grandes fortalezas del Verano Cultural”, porque permite que “no exista una única forma de disfrutar de la programación, sino muchas, y que cada persona pueda encontrar una propuesta que encaje con sus gustos”.

Una programación que mantiene viva la ciudad durante el verano

La concejala ha defendido que las cifras de asistencia deben interpretarse también desde la perspectiva del modelo de programación impulsado por el Ayuntamiento: una cultura que sale de los espacios convencionales y ocupa plazas, parques y otros lugares de encuentro ciudadano.

En este sentido, ha recordado que “el Verano Cultural continúa la línea de trabajo iniciada en anteriores ediciones para acercar las actividades a distintos puntos de Albacete”. En 2025, la programación llegó por primera vez a los 23 barrios de la ciudad y a las 9 pedanías, desarrollándose además en más de una treintena de escenarios diferentes.

Asímismo, la conceajala ha apuntado que “queremos que la cultura esté donde está la gente, que una plaza, un parque o un espacio de un barrio puedan convertirse durante unas horas en un escenario, en una sala de cine o en un lugar de encuentro”, defendiendo que esta forma de programar “permite disfrutar de la ciudad de otra manera y hace que el verano tenga también una dimensión cultural muy importante”.

La concejala ha destacado igualmente que la programación ha conseguido combinar grandes citas capaces de reunir a cientos o miles de personas con actividades de menor formato, manteniendo una presencia cultural continuada durante todo el periodo estival.

Más de 22.000 asistentes y una tendencia al alza

El resultado final de 22.442 asistentes supone, por tanto, no solo superar la barrera de los 22.000 participantes, sino también mejorar en 960 personas el resultado de 2025. El incremento del 4,47% confirma una evolución positiva de la participación y permite cerrar las dos últimas ediciones con 43.924 asistentes acumulados.

Para Serrallé, “los datos nos dicen que el Verano Cultural funciona, que la ciudadanía lo espera y que merece la pena seguir apostando por una programación que durante dos meses convierte a Albacete en una ciudad especialmente activa”.

La concejala ha agradecido la participación del público y la implicación de los artistas, compañías, músicos, colectivos, asociaciones y profesionales que han formado parte del programa, destacando que detrás de las cifras “hay muchas personas haciendo posible que cada actividad salga adelante y que la cultura llegue a nuestros espacios públicos”.

De esta manera, el Verano Cultural 2026 cierra su edición con 22.442 asistentes, 960 más que en 2025, consolidando una programación que, a través de la música, el cine, las artes escénicas, el folclore, la poesía y las actividades de convivencia, vuelve a situar los espacios públicos de Albacete como protagonistas de la actividad cultural durante los meses de verano.