El Ayuntamiento de Albacete convoca una concentración en señal de apoyo a Ceuta este miércoles

El Ayuntamiento de Albacete convoca el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, una concentración con motivo del Día de Ceuta como muestra de apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma y con todos sus vecinos ante la situación tan complicada que están viviendo. De este modo, quiere trasladar a Ceuta y a los ceutíes el sentir, el respaldo y el cariño de los albaceteños, así como su cercanía en un momento especialmente importante para la Ciudad Autónoma y para el conjunto de España.

Se suma a la llamada realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias

Con esta concentración, el consistorio albaceteño se suma a la llamada realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, para que el 2 de septiembre, el Día de Ceuta, se celebre este año desde los 8.132 ayuntamientos españoles para que la Ciudad Autónoma, sus instituciones y, especialmente, sus vecinos, sientan la unidad y solidaridad de todo el país.

El Ayuntamiento de Albacete considera que, ante las circunstancias que está atravesando Ceuta, es fundamental que el conjunto de los municipios españoles permanezca unido y haga llegar un mensaje inequívoco de solidaridad, afecto y respaldo a los ceutíes. De este modo, Albacete se une a esta convocatoria nacional para poner de manifiesto que Ceuta no está sola, y que cuenta con el apoyo de los ciudadanos y de las administraciones locales de todo el país en un momento histórico que afecta tanto a la propia Ciudad Autónoma como al conjunto de España.