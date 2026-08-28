Música, ambiente y afición en la Sierra para convertir el paso de La Vuelta en una gran fiesta provincial

La cuenta atrás sigue y la Sierra de Albacete se prepara no sólo para ver pasar La Vuelta, sino para vivirla, celebrarla y hacerla suya.

A menos de una semana de que la 10ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026 una Alcaraz y Elche de la Sierra a través de 184,7 kilómetros íntegramente albacetenses, la Diputación ha preparado, en colaboración con los ayuntamientos y colectivos locales, un amplio dispositivo de animación que acompañará al pelotón durante el recorrido.

Bandas de música, charangas, una cuadrilla, una sesión DJ y diferentes espacios festivos pondrán sonido y ambiente a una jornada llamada a ser histórica para la provincia. Una iniciativa con la que el Gobierno de Santi Cabañero quiere conseguir que el espectáculo no esté únicamente sobre las bicicletas, sino también a ambos lados de la carretera.

Porque ése es uno de los grandes objetivos que la Diputación viene persiguiendo desde que hizo posible la llegada de esta etapa a la Sierra: aprovechar uno de los mayores escaparates deportivos internacionales para mostrar sus extraordinarios paisajes y patrimonio, pero también algo que el presidente provincial ha venido subrayando especialmente: la capacidad de sus pueblos para recibir, compartir y hacer de una oportunidad común una auténtica fiesta de provincia.

Nueve puntos para vivir La Vuelta desde antes de que llegue el pelotón

La animación comenzará desde la propia salida en Alcaraz, donde la Banda de Música Municipal ‘Santos Villar Maroto’ acompañará la mañana con pasacalles y un punto fijo entre las 11:00 y las 13:00 horas, coincidiendo con los preparativos de una salida neutralizada prevista para las 13:00 horas.

Desde allí, la fiesta irá avanzando prácticamente al ritmo de la carrera.

En Salobre, una cuadrilla animará el municipio entre las 11:30 y las 13:30 horas, con pasacalles y música en la plaza; mientras que Riópar contará, entre las 11:30 y las 14:00 horas, con su Banda de Música, Asociación Musical Calares del Mundo, que realizará pasacalles y terminará su actuación en la plaza.

La siguiente gran parada será Aýna, donde una charanga llevará la fiesta por sus calles desde las 12:00 hasta las 15:00 horas, terminando en El Matadero.

La carrera continuará después hacia Hellín, donde habrá charanga entre las 13:30 y las 16:00 horas en la Plaza de Santa Ana, antes de llegar a Isso, que apostará por un ambiente diferente con una sesión DJ en la Plaza de la Iglesia, prevista entre las 14:30 y las 16:15 horas.

Ya en el tramo decisivo de la etapa, Socovos tendrá su punto de animación al final del Puerto de Socovos entre las 15:00 y las 17:30 horas, mientras que Férez contará, en esa misma franja horaria, con la Charanga Fereños, que realizará pasacalles y finalizará su actuación en la rotonda.

Después de 184,7 kilómetros, la prueba llegará Elche de la Sierra, donde estará preparada una gran fiesta final. La llegada está prevista en torno a las 17:15 horas y la celebración continuará en la Placeta del Gorrinero tras la finalización de la etapa.

Salir a la calle también forma parte de esta etapa

La Diputación quiere convertir estos puntos en lugares de encuentro, pero también anima a la población a distribuirse por el conjunto del recorrido, siempre respetando las indicaciones de organización y seguridad, para conseguir una imagen espectacular de la Sierra ante las cámaras de La Vuelta.

La idea que viene trasladando el presidente Santi Cabañero es sencilla: el 1 de septiembre la provincia tendrá ante sí un escaparate difícilmente repetible y la gente será una parte fundamental de aquello que vea el mundo.

De ahí el llamamiento a vecinos y vecinas, clubes, peñas, familias y aficionados al ciclismo para salir a las calles y carreteras con las pancartas elaboradas durante estas semanas, camisetas, banderas y todo aquello que contribuya a teñir de fiesta el recorrido.

“Queremos enseñar la Sierra de Albacete, pero, sobre todo, queremos enseñar a nuestra gente”, ha venido señalando Cabañero, reivindicando el carácter abierto y accesible de un espectáculo que permitirá disfrutar en primera persona de algunos de los mejores ciclistas del panorama internacional simplemente acercándose a cualquiera de los puntos por los que discurrirá la carrera.

Una fiesta que la Diputación lleva tiempo construyendo pueblo a pueblo

Los puntos de animación son una pieza más del despliegue especial que la institución provincial está desarrollando para que La Vuelta no se limite a pasar por Albacete, sino que deje huella.

Durante este verano, la Diputación ha señalizado los principales puertos y segmentos vinculados al recorrido para favorecer que ciclistas y grupetas puedan afrontar por sí mismos el reto de completar la etapa; ha instalado elementos promocionales en los municipios; y ha entregado a las diez localidades del itinerario bicicletas ornamentales realizadas a partir de antiguas bicicletas recuperadas y personalizadas, concebidas para permanecer como recuerdo y futuro reclamo cicloturista.

A ello se ha sumado la gira de Toro Piñón, la mascota de las pruebas ciclistas provinciales, que se vistió para la ocasión con los colores de La Vuelta y recorrió las ludotecas de los municipios implicados. Más de 1.500 niños y niñas, además de personas adultas, participaron en una iniciativa que combinó fotografías, regalos, camisetas y elaboración de pancartas para animar al pelotón.

Un trabajo que está permitiendo que la etapa haya comenzado, en realidad, mucho antes del 1 de septiembre.

184,7 kilómetros para enseñar otra imagen de Albacete

La etapa arrancará en Alcaraz a las 13:00 horas y atravesará un territorio eminentemente serrano antes de alcanzar Elche de la Sierra, con tres puertos de tercera categoría —Peralejo, Aýna y Socovos— y un recorrido de continuos cambios de terreno que acumula aproximadamente 3.200 metros de desnivel positivo.

Por el camino aparecerán nombres como Reolid, Salobre, Riópar, Fuente-Higuera, El Pozuelo, Hoyas de Arriba, Aýna, La Sarguilla, El Villarejo, Hellín, Isso, Socovos, Férez, El Gallego o Villares, antes de la meta en Elche de la Sierra.

Una etapa especialmente simbólica porque será la primera de La Vuelta que atraviese íntegramente la Sierra albacetense y la única de esta edición que discurrirá en su totalidad por Castilla-La Mancha.