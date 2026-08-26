Diez bicicletas ornamentales de la Diputación para que La Vuelta eche raíces en la Sierra de Albacete

Diez bicicletas para diez municipios y una misma idea: que cuando el pelotón de La Vuelta abandone la Sierra de Albacete el próximo 1 de septiembre, su huella permanezca en el territorio.

A escasos días de que la 10ª etapa salga de Alcaraz rumbo a Elche de la Sierra, la Diputación de Albacete ha celebrado en la emblemática Plaza Mayor alcaraceña un nuevo acto dentro del amplio programa de acciones con el que está haciendo de esta histórica cita mucho más que una jornada de competición.

El presidente provincial, Santi Cabañero, acompañado por el vicepresidente, Fran Valera, y el diputado de Deportes, Dani Sancha, ha entregado a representantes de los diez municipios por los que discurrirá la etapa otras tantas bicicletas ornamentales que quedarán instaladas en las localidades como recuerdo permanente del primer paso íntegro de una etapa de La Vuelta por la Sierra albacetense.

Objetivo: que deje huella

Cabañero ha agradecido al alcalde anfitrión, Pedro Jesús Valero, y a su equipo el esfuerzo que está realizando Alcaraz ante una salida que situará al municipio ante millones de espectadores, extendiendo ese reconocimiento al conjunto de alcaldes, alcaldesas y corporaciones implicadas en la etapa.

El presidente ha recordado que, cuando la Diputación decidió impulsar la llegada de La Vuelta a la Sierra, lo hizo pensando desde el principio en algo que trascendiera al propio espectáculo deportivo. “No sólo queríamos que La Vuelta Ciclista a España pasase por la provincia de Albacete; queríamos que dejase huella”, ha resumido.

De ahí el despliegue que la institución viene desarrollando durante todo el verano y en el que se inscribe la entrega de estas bicicletas, concebidas para convertirse en “iconos” y “reclamos” en los municipios. Cada ayuntamiento decidirá ahora dónde ubicar la suya, acompañada de una placa conmemorativa, con el objetivo de generar nuevos puntos reconocibles para vecinos, visitantes y aficionados al ciclismo.

Las bicicletas han sido recuperadas a partir de modelos antiguos y preparadas específicamente como elementos ornamentales. Como se ha explicado durante el acto, carecen de pedales y cubiertas y cuentan con un diseño pensado para su instalación permanente en espacios públicos.

Cabañero: “Nos importa el día 1, pero nos importa más el día 2”

El mensaje del máximo representante provincial no deja lugar a dudas: el objetivo es aprovechar una extraordinaria jornada deportiva para construir un retorno duradero para el territorio. “Nos importa que el día 1 salga todo bien, pero nos importa casi más el día 2”, ha afirmado.

Para el presidente, el verdadero éxito será poder comprobar, una vez concluida la etapa, “qué rédito nos ha dejado” en términos turísticos, económicos y de conocimiento exterior de la provincia. “Que se nos conozca un poco más y, por tanto, que también se nos quiera un poco más”, ha resumido. Porque La Vuelta ofrece a la provincia un escaparate internacional cuya dimensión sería prácticamente imposible alcanzar mediante una campaña convencional de promoción.

Las imágenes de Alcaraz y de los diferentes pueblos, carreteras, puertos, paisajes y espacios patrimoniales que recorrerá el pelotón llegarán a televisiones y medios de numerosos países, proyectando una imagen de Albacete muy diferente a la tradicionalmente vinculada al llano en el imaginario ciclista.

Dos noches en la provincia y unos 600.000 euros sólo en pernoctaciones

Cabañero ha aportado, además, una primera referencia económica para dimensionar lo que supone acoger un acontecimiento de estas características. Según los datos trasladados por la propia organización durante la presentación de la etapa, cada jornada de pernoctación de la estructura de La Vuelta genera alrededor de 300.000 euros de impacto directo exclusivamente en alojamientos propios.

La circunstancia de que la etapa albacetense llegue después de la jornada de descanso permitirá que el pelotón y toda la estructura que acompaña a la prueba permanezcan dos noches en la provincia, lo que situaría ese impacto directo en torno a los 600.000 euros sólo por las pernoctaciones. Una cifra a la que habrá que añadir el consumo en restauración, estaciones de servicio, comercios y otros servicios por parte tanto de la propia caravana de La Vuelta como de las numerosas personas que se desplacen para seguirla.

Pero Cabañero ha insistido en que el objetivo de la Diputación no se limita a ese retorno inmediato: el gran potencial está en convertir la audiencia mundial de la carrera en futuras visitas a la Sierra de Albacete.

El 31 de agosto comenzará ya el espectáculo

Y la expectación puede empezar incluso antes. Cabañero ha avanzado que el 31 de agosto el pelotón y la estructura de La Vuelta estarán ya en la provincia, coincidiendo con la jornada de descanso previa a la etapa.

Una circunstancia que puede convertir las carreteras albacetenses en escenario de entrenamientos de corredores profesionales y ofrecer a los numerosos aficionados al ciclismo otra oportunidad singular durante la víspera. “Estoy convencido de que mucho cicloaficionado estará en nuestras carreteras intentando verlos entrenar e incluso poder dar unos pedales cerca”, ha apuntado el presidente.

La institución provincial ha entregado lonas que ya están instaladas en cada localidad anunciando la cita, a lo que se suman la señalización ciclista impulsada en el recorrido, las diferentes acciones desarrolladas para favorecer que aficionados y grupetas puedan conocer y recorrer la etapa a través de STRAVA y, ahora, estas bicis ornamentales. Además, la Diputación está distribuyendo material promocional específico, incluyendo camisetas, botellas y llaveros conmemorativos.

Un día histórico

La llamada de Cabañero ha sido clara: salir a las carreteras y llenar de gente y ambiente el recorrido. La Diputación trabaja junto a los ayuntamientos para que el 1 de septiembre haya puntos de animación distribuidos por la etapa, con bandas de música, charangas y diferentes propuestas festivas.

“El día 1 va a ser una fiesta”, ha asegurado. El objetivo es que la retransmisión internacional encuentre una Sierra viva y volcada con la carrera: “Queremos mostrar al mundo lo mejor que tiene la provincia de Albacete y nuestra Sierra: por supuesto sus paisajes, sus plazas y su patrimonio, pero, sobre todo, su gente”.

Una movilización popular que la institución considera parte esencial del éxito de la etapa y de la imagen que Albacete proyectará al exterior.

Diez municipios y 25 núcleos habitados unidos por La Vuelta

El acto ha dado protagonismo a los diez municipios y más de 25 núcleos habitados vinculados al recorrido, con la única ausencia de la delegación de Liétor por cuestiones de agenda.

Por Alcaraz (localidad anfitriona) han participado su alcalde, Pedro Jesús Valero, y Yolanda Ballesteros (que, además de teniente de alcalde, es diputada provincial de Agenda 2030 y Fondos Europeos); por Aýna, el alcalde (y diputado provincial) Juan Ángel Martínez y el concejal Antonio Marcos; por Elche de la Sierra, su alcaldesa (y diputada provincial de Turismo), Raquel Ruiz, y el concejal de Deportes, Carlos Muñoz; por Socovos, su alcalde, Francisco García; y por Férez, Francisco Javier Jaime.

Por Hellín han recogido su bicicleta el alcalde, Manuel Serena, y la concejala Miryam Maestre; por Salobre, los ediles Juan José Simarro y Olvido Sánchez; por Molinicos, Alicia Campos, Agustín González y Miguel García; y por Riópar, su alcalde, Daniel García.

Una fotografía conjunta que ha vuelto a escenificar la colaboración entre instituciones y municipios por encima de colores políticos ante una oportunidad que Cabañero viene reivindicando como un “proyecto de provincia”.

Reconocimiento especial al trabajo de Dani Sancha

Antes de comenzar la entrega, Cabañero ha reconocido públicamente el trabajo del diputado de Deportes, Dani Sancha, durante los últimos meses y, especialmente, durante este verano, coordinando sobre el terreno las múltiples acciones ligadas a la etapa.

“Se está pegando un trabajazo, recorriendo todos los municipios y sin descansar en todo el verano para que esto sea lo que está siendo y para que salga lo bien que estoy convencido de que va a salir”, ha destacado. Reconocimiento que ha hecho extensivo al trabajo conjunto de los municipios y de todas las personas que están participando en la preparación de una cita que trasciende ampliamente la organización de una competición deportiva.