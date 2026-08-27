La obra histórica del Vial Verde a La Pulgosa ya ha comenzado cambiando la fisionomía de la ciudad y creando más opciones de ocio

El alcalde Manuel Serrano ha puesto en valor la importancia que tendrá para Albacete y para todos los albaceteños el Vial Verde que discurrirá desde la Avenida de España, pasando por la Ciudad Deportiva, hasta el parque periurbano de La Pulgosa durante su participación en el acto de colocación de la primera piedra de esta obra “histórica” que ha tenido lugar esta mañana, asegurando que cuando finalice “cambiará la fisionomía de la trama urbana de la ciudad y contribuirá a darle una personalidad propia y diferenciada”.

Acompañado por la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, el concejal de Obras Públicas, Urbanismo e Infraestructuras, Julián Garijo, el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, representantes de la Fava y de las asociaciones de vecinos de los barrios Universidad y Sepulcro-Bolera y del resto de los grupos políticos del Ayuntamiento, el alcalde ha asegurado que el nuevo Vial Verde a La Pulgosa y la ampliación de este parque periurbano.

El proyecto que ya ha comenzado es ambicioso, pero a la vez cercano, participado y entrañable, recordando que es una realidad gracias a la reivindicación que desde hace décadas llevan planteando la Fava, asociaciones deportivas, vecinales, de mayores y, en definitiva, de toda la ciudad, asegurando que “es importante que vayan viendo la luz los anhelos del rico tejido asociativo de la ciudad para seguir dando opciones, creciendo y haciendo ciudad”.

Un proyecto que contará con una inversión total de 11,5 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

El alcalde ha explicado que la primera fase, desde la Ciudad Deportiva hasta su conexión con la Vía Verde en el entorno de La Pulgosa, supondrá una inversión de 4,3 millones de euros y contará con una calzada principal para tráfico rodado para dirigirse al aparcamiento; una zona ajardinada de 5 metros de anchura de separación con el tránsito de vehículos, y dos plataformas de 4 metros cada una, de uso peatonal y ciclista, y una zona ajardinada de 3 metros.

La segunda y última fase, desde la zona recreativa y el aparcamiento que se genera en la zona nueva hasta la actual Vía Verde y el nuevo acceso a La Pulgosa por detrás del Tiro Pichón, el alcalde ha señalado que será sin tránsito rodado, contará con dos plataformas de 4 metros cada una de ellas, de uso peatonal y ciclista, y una zona ajardinada a cada lado, de 3 y 5,5 metros respectivamente, lo que supone un total de 16,5 metros de anchura.

En cuanto al resto del proyecto, es decir, la prolongación de la Avenida de España desde la AB-20 hasta la Ciudad Deportiva, Manuel Serrano ha explicado que partirá de la rotonda del Mirage en homenaje a la tradición aeronáutica de Albacete y costará algo más de 4 millones de euros.

Una fase que, tal y como ha detallado, se adjudicará cuando concluya el proceso de expropiación o adquisición de los terrenos afectados, que ahora está en período de alegaciones, explicando que esta semana estará terminado el informe para resolver la decena y media de alegaciones pendientes y se convocará un pleno para resolverlas.

El alcalde ha asegurado que la prolongación de la Avenida de España dará más espacios a peatones y ciclistas y también al tráfico rodado, explicando que habrá un eje peatonal y ciclista y vías de servicio, zonas verdes ajardinadas con más de 1.300 árboles, nuevas zonas de uso recreativo y 140 plazas de aparcamiento.

Este gran proyecto marcará el futuro de la ciudad y ofrecerá a los ciudadanos un mejor ocio y más calidad de vida, con una nueva zona de esparcimiento y deportiva de 11 hectáreas para ampliar La Pulgosa en casi un 30 por ciento.

Cuando finalice esta actuación, se tendrá un circuito cerrado de 4,3 kilómetros con 32 aparcabicis para 256 bicicletas, 54 bancos, 291 farolas, 46 papeleras, 10 fuentes, 16 cámaras de vigilancia y un aseo autolimpiable frente a la Ciudad Deportiva.

Manuel Serrano ha dado las gracias a los representantes del movimiento vecinal presentes en el acto por su compromiso constante con la mejora de la calidad de vida de los barrios y de toda la ciudad, al tiempo que ha felicitado al personal municipal del servicio de Infraestructuras por el celo y compromiso que han puesto para que vean la luz unas obras tan necesarias y reivindicadas.