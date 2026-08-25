Nace un quebrantahuesos en la Sierra del Segura, tras más de 50 años sin reproducciones de esta especie en la provincia

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible ha confirmado el nacimiento en el término municipal de Yeste de un ejemplar macho de quebrantahuesos; un acontecimiento de relevancia para la conservación de la biodiversidad en Castilla-La Mancha al tratarse de la primera reproducción confirmada de esta especie en la provincia tras más de medio siglo.

El nuevo ejemplar es hijo de Génave y Bwindi, una pareja detectada por primera vez en la provincia en febrero de 2023 y que ha permanecido en el territorio desde entonces. Según explica la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, el control de la rapaz ha requerido de un importante despliegue técnico debido a la dificultad de acceso al nido. No en vano, durante los primeros meses tras la puesta del huevo el seguimiento únicamente pudo realizarse mediante drones.

Posteriormente, en el mes de mayo, los Agentes Medioambientales, a través de la Unidad de Trabajos en Altura, accedieron al nido para realizar la primera revisión sanitaria del ave. Durante esta intervención se comprobó su estado de salud y se procedió a su identificación mediante anillas y un emisor GPS. Además, se le decoloraron algunas plumas de forma controlada para facilitar su identificación en vuelo durante sus tres primeros años de vida (hasta que complete la muda), y se tomó una muestra de sangre que permitió confirmar que se trata de un macho. En ese momento, se procedió a bautizarle como ‘Cardaor' en homenaje a uno de los antiguos oficios tradicionales de la comarca vinculado al tratamiento de la lana, materia prima que los quebrantahuesos utilizan para revestir y proteger sus nidos.

Valero, que ha felicitado por el trabajo realizado al equipo de Agentes Medioambientales, ha explicado que, a partir de ahora, el equipo técnico de la Delegación continuará realizando un seguimiento de su evolución para conocer su desarrollo y favorecer el éxito de esta histórica reproducción. Asimismo, la delegada ha valorado que el nacimiento de 'Cardaor' supone un nuevo impulso para la recuperación del quebrantahuesos en el sureste peninsular y confirma la importancia del trabajo coordinado entre la Consejería de Desarrollo Sostenible, los Agentes Medioambientales y el ámbito científico (Universidad de Granada) para favorecer el regreso de una especie cuya reproducción había desaparecido de la provincia durante más de medio siglo.

Paralelamente al seguimiento de la población actual, la Consejería de Desarrollo Sostenible desarrolla junto a la Universidad de Granada una investigación sobre los nidos históricos de quebrantahuesos de Nerpio (ocupados durante las décadas de 1950 y 1960). El estudio que está aportando información de gran valor no solo sobre la biología y el comportamiento de la especie en aquella época, sino también sobre las condiciones ambientales y la relación entre las comunidades rurales y el territorio, contribuyendo a reconstruir la historia de una de las aves más emblemáticas de la fauna ibérica.