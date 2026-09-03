La Feria de Albacete, una de las más limpias con el refuerzo de trabajadores

La concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, ha presentado el dispositivo especial de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes que el Ayuntamiento desplegará con motivo de la Feria de Albacete 2026, junto a Carlos Rubio, gerente de Valoriza; Alejandro Molina, jefe del servicio de limpieza de Valoriza; David Gómez y José Miguel Sánchez, jefe y gerente, respectivamente, del servicio de la UTE de jardines, así como por trabajadores de ambas contratas.

Según ha señalado, “la limpieza es un servicio imprescindible durante la Feria porque garantiza que la imagen que proyectamos sea la mejor, a pesar del elevado volumen de personas que transitan por ella durante estos días, convertida en uno de los aspectos mejor valorados, tanto por los albaceteños, como por los visitantes”.

1.377 jornadas extraordinarias para reforzar la limpieza y recogida de residuos

El dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos se activará antes del inicio de la Feria, el día 3, y se prolongará hasta el 22, con un total de 1.377 jornadas extraordinarias de personal contratado expresamente para estas fiestas.

Una cifra que equivale a 126 trabajadores a jornada completa durante los once días de Feria y supone un incremento de 321 jornadas respecto a las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

Según ha señalado la concejala, el dispositivo se desarrollará en cuatro fases: una fase previa, del 3 al 6 de septiembre; los días de Feria, del 7 al 17 de septiembre; un refuerzo específico durante los fines de semana, con 25 jornadas adicionales; y una fase postferia, del 18 al 22 de septiembre, destinada a completar la recuperación del Recinto Ferial, los Ejidos y todo su entorno.

En cuanto a los medios materiales, se dispondrá de 3 vehículos recolectores de carga trasera, 1 lavacontenedores, 6 furgones hidrolimpiadores, 8 cisternas de baldeo, 4 barredoras mecánicas de calzadas, 1 barredora de aceras, 1 baldeadora, 1 fregadora mecánica, 200 contenedores y 300 papeleras.

Recogida selectiva puerta a puerta para la hostelería

Dentro del compromiso municipal con la sostenibilidad, Rosa González de la Aleja ha destacado que, entre los días 6 y 18 de septiembre, cinco equipos realizarán la recogida puerta a puerta de envases ligeros y vidrio en los establecimientos hosteleros del Recinto Ferial.

Una actuación que estará precedida por una campaña de concienciación entre los feriantes, a quienes se facilitarán bolsas específicas para cada fracción con el objetivo de facilitar la correcta separación de los residuos en origen.

288 unidades sanitarias, la mayor dotación hasta la fecha

La concejala ha señalado que una de las principales novedades del dispositivo será el refuerzo histórico de los aseos públicos, explicando que la Feria contará con 288 unidades sanitarias distribuidas en nueve ubicaciones, con 68 cabinas de señoras, 12 de caballeros, 188 urinarios, 8 lavabos y 11 aseos adaptados para personas con discapacidad. Además, se incorporarán dos nuevas casetas, situadas en el bulevar del Paseo de los Toreros y junto a las pistas de coches de choque.

González de la Aleja ha señalado que todos los aseos dispondrán de alumbrado interior, limpieza diaria con reposición de consumibles y productos contra los malos olores, además de personal en servicio permanente de limpieza continuada.

Campaña “Feria Limpia” para implicar a toda la ciudadanía

Junto al dispositivo operativo, la concejala ha explicado que el Ayuntamiento desarrollará la campaña de concienciación “Feria Limpia” para fomentar el uso correcto de papeleras, contenedores y aseos públicos en el Recinto Ferial, los Ejidos y el Paseo de la Feria, con presencia en los medios de comunicación, así como en cartelería y en la pantalla de la Puerta de Hierros, donde se emitirán mensajes de 20 segundos cada cinco minutos entre las 12:00 y las 23:30 horas todos los días.

También se instalarán lonas decorativas con las temáticas de la Batalla de las Flores, la Ofrenda Floral y el skyline de la Feria, además de planos del Recinto Ferial y una gran lona en la pantalla acústica de las carpas de la circunvalación.

La campaña “Reciclaje Feria”, específicamente dirigida a los feriantes, incluirá asimismo el reparto de bolsas para envases ligeros y vidrio, 500 trípticos explicativos y 250 carteles para los establecimientos.

Hasta 162 efectivos diarios para el mantenimiento de parques y jardines

González de la Aleja ha explicado que la Feria de 2026 será además la primera que se celebre bajo el nuevo contrato de limpieza, mantenimiento, conservación, adecuación y mejora de la infraestructura verde de la ciudad y las pedanías, cuya ejecución comenzó el pasado 1 de agosto.

En este sentido, ha señalado que, sobre una plantilla adscrita de 143 puestos de trabajo a jornada completa, el dispositivo especial de Feria contempla hasta 162 efectivos en los días laborables, con 57 trabajadores el sábado 12 y 37 efectivos los días festivos y domingos señalados.

A este despliegue, la concejala ha destacado que se sumarán cuatro brigadas especializadas. Los días 7, 8, 12 y 13 de septiembre, coincidiendo con algunas de las jornadas de mayor afluencia, se establecerá además un refuerzo nocturno de 20:00 a 2:00 horas, destinado al repaso y vaciado de papeleras en las zonas verdes con mayor concentración de público y a la atención inmediata de posibles incidencias.

Durante toda la Feria, los parques con horario regulado, como son el Abelardo Sánchez, Jardinillos de la Feria, Fiesta del Árbol, La Pulgosa y Pinares del Júcar, mantendrán su horario ampliado de 7:00 a 23:00 horas.

Puesta a punto de los espacios vinculados a la Feria

Rosa González de la Aleja ha recordado que, antes del comienzo de la Feria, se están ejecutando diferentes trabajos de acondicionamiento, destacando las actuaciones en las fuentes ornamentales del Altozano, Plaza del Ayuntamiento, Jardinillos de la Feria, Plaza de la Concordia y Parque de la Fiesta del Árbol, así como trabajos de limpieza, pintura y puesta a punto de los Molinos de la Feria

En los Jardinillos, la concejala ha explicado que se están llevando a cabo trabajos de limpieza de bancos y papeleras, reparación de caminos y accesos, acondicionamiento y pintura de aseos, actuaciones sobre el vallado perimetral y mejoras de accesibilidad, entre otras intervenciones.

En los Ejidos de la Feria, ha señalado que se procederá a la eliminación de árboles secos y retirada de ramas que puedan interferir con casetas y carpas, mientras que en el Recinto Ferial se acometerán trabajos de eliminación de chupones y ramas secas, despunte de las arizónicas del templete, decoración floral del entorno, reparación de alcorques y colocación de maceteros de gran formato.

En el Parque de la Fiesta del Árbol, González de la Aleja ha apuntado que se han previsto, igualmente, actuaciones de reparación y acondicionamiento del vallado, caminos, bancos, papeleras, mesas de picnic, fuentes y aseos.

Feria Infantil del Medio Ambiente

En cuanto a la Feria Infantil del Medio Ambiente 2026, la concejala ha señalado que cuenta con un programa de actividades lúdicas y educativas dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para promover la sensibilización ambiental durante las fiestas.

La iniciativa, desarrollada en el marco del Plan de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Albacete, contará con monitores de Servicios Integrales Universitarios y con la colaboración de Valoriza, que suministrará las instalaciones de la feria infantil.

Rosa Gonzáles de la Aleja ha explicado que las actividades tendrán lugar en la carpa situada en los Ejidos, con propuestas centradas en el aprendizaje mediante el juego, la gestión de residuos, el civismo, el respeto a las zonas verdes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el conocimiento de los parques, la historia y las tradiciones manchegas.

La carpa abrirá de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, con actividades de 60 minutos de duración, inscripciones presenciales 30 minutos antes de cada turno y grupos reducidos de entre 20 y 25 niños, siendo todas las actividades gratuitas.

Atención a la programación de barrios y coordinación permanente

Rosa González de la Aleja ha señalado que el dispositivo se extenderá también a la programación de barrios, donde habrá un operario por zona o parque antes y después de cada espectáculo y, cuando las actividades se desarrollen sobre pavimento terrizo, se realizará un riego previo para prevenir la formación de polvo.

La concejala ha puesto en valor la colaboración permanente que el Equipo de Gobierno mantiene con este servicio, señalando que antes del inicio de la Feria se celebrará una reunión con los servicios técnicos municipales y durante las fiestas se mantendrá una comunicación continua con la Comisión de Ferias para atender de manera inmediata cualquier incidencia.