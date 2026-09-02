Aumenta el presupuesto de la Diputación de Albacete destinado a proyectos de la Agenda 2030

La Diputación de Albacete ha resuelto su Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos para la ejecución de los Planes de Acción Local hacia la Sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030 correspondiente a 2026, distribuyendo 400.000 euros entre 69 municipios de la provincia para hacer realidad otras tantas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida desde ámbitos tan diversos como la juventud, la salud, el deporte, la accesibilidad, el ahorro de agua y energía, la movilidad, la recuperación ambiental, las zonas verdes o la dinamización rural.

La diputada de Agenda 2030 y Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, ha presentado este miércoles la resolución de una convocatoria que el Gobierno provincial de Santi Cabañero reforzó este año un 23 %, pasando de 325.000 a 400.000 euros, y de la que finalmente se ha distribuido el cien por cien de los recursos disponibles.

Una aportación provincial que, sumada a los cerca de 115.000 euros de cofinanciación de los ayuntamientos, movilizará más de medio millón de euros, unos 515.000, en proyectos municipales, multiplicando el impacto de esta política pública sobre el territorio.

“En marzo presentamos la edición 2026 de una herramienta y hoy presentamos sus resultados: 69 maneras diferentes de mejorar nuestros pueblos”, ha señalado Ballesteros, incidiendo en que detrás de estos 400.000 euros “hay actuaciones concretas que los vecinos y vecinas van a poder ver y utilizar”.

Así, ha explicado que “la Agenda 2030 estará en una calle más accesible, en un parque infantil, en unos contadores que permitan ahorrar agua, en unas placas fotovoltaicas, en un espacio para jóvenes, en unas instalaciones deportivas, en un sendero recuperado, en un programa para nuestros mayores o en una zona verde”, concretando lugar a lugar.

“Ésa es la Agenda 2030 que defendemos desde la Diputación: la que se puede ver, utilizar y disfrutar; la que se traduce en servicios, oportunidades y calidad de vida”, ha remarcado.

Del ahorro de agua a la participación juvenil

La variedad de las 69 iniciativas seleccionadas refleja, como ha destacado la responsable provincial, el carácter transversal de la sostenibilidad y su aplicación directa a las necesidades que cada ayuntamiento identifica en su territorio.

En materia ambiental, Albatana trabajará en la renaturalización y limpieza de espacios urbanos; La Gineta, en la regeneración del arbolado y mantenimiento de zonas verdes; Fuensanta revegetará y pondrá en valor el Camino de la Virgen; Villalgordo del Júcar actuará en la ribera del río Júcar; y Tobarra recuperará, rehabilitará y pondrá en valor el entorno natural de La Pilica, en Mora de Santa Quiteria.

A ello se suman actuaciones vinculadas directamente a uno de los recursos más estratégicos para la provincia: el agua. Bonete implantará contadores inteligentes para avanzar hacia una gestión sostenible; Cenizate instalará un sistema de regadío sostenible en un recinto municipal acompañado de acciones de sensibilización; y Aýna pondrá en valor el paraje de La Toba y el agua de su manantial.

También la eficiencia energética ocupa un espacio relevante. Mahora combinará autoconsumo fotovoltaico y educación ambiental; Villamalea mejorará la eficiencia energética de su Auditorio; Villapalacios, la del gimnasio y el Ayuntamiento; mientras Pétrola y Montealegre del Castillo desarrollarán actuaciones relacionadas con sus respectivos alumbrados públicos.

La juventud gana protagonismo

Ballesteros ha puesto especialmente en valor los proyectos que incorporan a niños, niñas y jóvenes a la vida de sus municipios y fomentan su participación.

Entre ellos se encuentra ‘Raíces y Futura’, de Alcaraz, que plantea participación juvenil, sostenibilidad e intercambio intergeneracional; ‘Munera joven y sostenible’, en Munera, centrado en ocio educativo y participación; y ‘Salobre Joven en Movimiento’, que combina ocio saludable y vida comunitaria.

Yeste impulsará un espacio joven; Minaya dinamizará su Centro Joven y Valdeganga acondicionará y dinamizará el suyo, mientras que Vianos combinará la mejora de su parque infantil con acciones dirigidas a una juventud activa.

También se mejorarán espacios infantiles en municipios como San Pedro, Motilleja y Alpera, mientras Pozuelo desarrollará una actuación participativa para mejorar de manera inclusiva el espacio público infantil vinculado al entorno escolar.

“No se trata sólo de hacer cosas para nuestros jóvenes, sino de hacerlas con ellos darles espacios para participar en el presente y el futuro de sus pueblos”, ha remarcado la diputada.

Pueblos que cuidan y promueven una vida saludable

La convocatoria permitirá igualmente desarrollar numerosos proyectos relacionados con el deporte, la actividad física, la salud y la convivencia.

Por ejemplo, Nerpio mejorará el desarrollo y la accesibilidad de su nuevo Pabellón Deportivo y su entorno; El Ballestero instalará una cancha de baloncesto 3x3 y un circuito de calistenia; Pozo Cañada creará un espacio lúdico-deportivo en el Parque de La Paz; Corral Rubio mejorará instalaciones deportivas; y Viveros actuará en su gimnasio municipal y desarrollará actividades de dinamización.

En Casas de Lázaro, el proyecto ‘Impulso saludable 2030’ permitirá adecuar un espacio municipal para la actividad física y la dinamización comunitaria; Letur acondicionará un espacio biosaludable en la Dehesa; Socovos actuará integralmente sobre el espacio público saludable e infantil de Fuente Blanquilla; y Riópar desarrollará el proyecto ‘Salud desde la comunidad’.

Una mirada a la salud y el bienestar que abarca todas las edades y que, en Almansa, se materializará en un programa de envejecimiento activo y participativo.

Accesibilidad, movilidad y oportunidades ligadas al territorio

La mejora de los espacios públicos y la movilidad también tiene un peso destacado. Barrax acondicionará calles y plazas para avanzar en accesibilidad y movilidad; Alborea acometerá una regeneración urbana de su paseo incorporando mejoras de accesibilidad; Casas de Juan Núñez trabajará en una circulación más segura mediante mejoras de movilidad urbana sostenible; y Villarrobledo adaptará su Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Por su parte, Villaverde de Guadalimar elaborará su Plan Municipal de Incendios Forestales.

La convocatoria también conecta sostenibilidad y oportunidades de desarrollo vinculadas al territorio. Ossa de Montiel desarrollará un Plan de Dinamización Turística Sostenible; Peñascosa impulsará la dinamización turística mediante una figura técnica local; y Ontur, a través de ‘Ontur Vivo’, trabajará para conectar territorio, comunidad y oportunidades.

A ello se añaden iniciativas para señalizar, acondicionar y poner en valor senderos y rutas en Alatoz, Masegoso, La Recueja y Alcalá del Júcar, favoreciendo al mismo tiempo el disfrute responsable del entorno y su potencial turístico.

Cultura, educación y comunidad también son sostenibilidad

Ballesteros ha incidido en que la resolución permite visualizar que “hablar de sostenibilidad es hablar de medio ambiente, pero también de cohesión social, educación, cultura, igualdad de oportunidades o capacidad para generar comunidad”.

Así, Lezuza desarrollará un programa anual de Educación Ambiental; Bienservida mejorará la sostenibilidad ambiental de su centro educativo municipal mediante la sustitución de ventanas; Molinicos impulsará su banda de música con el proyecto ‘Que toque la banda de música en Molinicos’; y El Bonillo desarrollará una iniciativa que une cultura y deporte.

También Liétor, con ‘El poder de lo comunitario’, pondrá el foco precisamente en la capacidad de la ciudadanía para construir colectivamente su municipio.

“No existe una única forma de avanzar hacia un pueblo sostenible porque tampoco existen dos pueblos iguales”, ha señalado Ballesteros, defendiendo que una de las grandes fortalezas de esta convocatoria es que son los propios ayuntamientos quienes determinan sus prioridades y presentan proyectos adaptados a su realidad.

Ayudar más a los municipios que menos recursos tienen

Las subvenciones concedidas llegan hasta algo más de 8.000 euros por proyecto, dentro de una convocatoria que aplica criterios de discriminación positiva en la cofinanciación municipal en función de la población. Así, los municipios de menos de 2.000 habitantes deben aportar únicamente un mínimo del 5 % del coste, porcentaje que aumenta progresivamente hasta el 50 % en las localidades de más de 20.000 habitantes.

Ballesteros ha explicado que este diseño responde a la política transversal de la Diputación de “ayudar más a quien menos tiene”, evitando que la menor capacidad económica o administrativa de una localidad se convierta en un obstáculo para desarrollar proyectos.

“Queremos que el tamaño de un municipio no determine las oportunidades de sus vecinos y vecinas y que un pueblo pequeño pueda plantearse proyectos transformadores igual que cualquier localidad de mayor población”, ha afirmado.

Una convocatoria que crece con los municipios

La diputada ha recordado, además, el recorrido de una línea de subvenciones que evidencia el creciente interés municipal por estas políticas.

La Diputación trabaja desde hace más de dos décadas en estrategias locales de desarrollo sostenible siguiendo las directrices de Naciones Unidas y mantiene esta convocatoria específica desde 2008, cuando fueron sólo 12 los ayuntamientos solicitantes.

En 2025 esa cifra había crecido hasta 73 ayuntamientos, con actuaciones que alcanzaban a unos 140.000 habitantes de la provincia.

Hasta el pasado ejercicio, la institución provincial había destinado ya más de 2,6 millones de euros a esta línea de trabajo, a los que se incorporan ahora otros 400.000 euros, en una anualidad en la que el presupuesto ha aumentado un 23 %.

Para Ballesteros, esta evolución demuestra que “no estamos ante una política que se queda en declaraciones, sino ante una herramienta que los ayuntamientos conocen, utilizan y demandan porque les permite convertir sus planes locales en actuaciones reales”.

“69 ejemplos de una Agenda 2030 bajada a la calle”

La responsable provincial ha concluido apuntando que la resolución permite comprobar “sobre el terreno” el objetivo que persigue el Gobierno de Santi Cabañero con esta convocatoria.

“Tenemos 69 municipios, 400.000 euros de inversión directa de la Diputación y más de medio millón de euros movilizados, pero, por encima de las cifras, tenemos 69 formas diferentes de hacer nuestros pueblos mejores”, ha resumido.

Porque, como ha señalado, “en unos lugares la prioridad es ahorrar agua; en otros, generar espacios y oportunidades para la juventud, recuperar un entorno natural, mejorar la accesibilidad, cuidar a nuestros mayores, impulsar el deporte, ahorrar energía o hacer que la ciudadanía participe más”.

“Eso es concretar la Agenda 2030 en lo local: partir de la realidad de cada municipio para mejorar la vida de quienes viven en él y conseguir que, independientemente de dónde residan, nadie se quede atrás”, ha concluido.