La Asociación de Cuchillería distingue a los medios de comunicación como Cuchillero Mayor 2026

Los medios de comunicación de Albacete recibirán este año el reconocimiento de Cuchillero Mayor 2026 que concede la Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU), como muestra de agradecimiento por su apoyo constante a la promoción y defensa de la cuchillería y de la navaja como una de las principales señas de identidad de Albacete.

El reconocimiento será entregado durante la tradicional Comida de Hermandad de APRECU, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, y será recogido por la Asociación de Periodistas de Albacete, como representante del colectivo de profesionales de los medios de comunicación de la provincia.

APRECU quiere reconocer especialmente el papel que los medios albaceteños han desempeñado a la hora de trasladar a la sociedad la realidad del sector cuchillero y su importancia histórica, cultural, artesanal, industrial y económica para Albacete.

Altavoz de las reivindicaciones de APRECU

Un respaldo que ha adquirido especial relevancia en los últimos meses ante la incertidumbre generada por la posibilidad de un endurecimiento de la regulación sobre las armas blancas y sus posibles consecuencias para el sector. En este contexto, los medios de comunicación de la provincia han contribuido a dar voz a las reivindicaciones de APRECU y a explicar la necesidad de diferenciar con claridad entre el uso delictivo de un arma y la navaja y el cuchillo como herramientas de trabajo, objetos de uso cotidiano y piezas vinculadas durante siglos a la cultura y tradición de esta tierra.

Desde APRECU se ha insistido durante todo este proceso en la necesidad de compatibilizar las medidas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana con la protección de una actividad que forma parte indiscutible del patrimonio de Albacete, evitando la estigmatización de la navaja y del conjunto del sector cuchillero.

La cuchillería vuelve a ocupar un lugar protagonista en la Feria

El nombramiento del Cuchillero Mayor será uno de los momentos destacados de una programación con la que APRECU volverá a convertir la Feria de Albacete en el gran escaparate de la cuchillería.

Programación de Feria

La primera de las grandes citas llegará el 8 de septiembre con la inauguración del Salón de Cuchillería de APRECU en el Recinto Ferial, uno de los espacios tradicionales de la Feria y punto de encuentro para profesionales, aficionados y visitantes.

Durante el acto inaugural se dará a conocer el fallo del jurado del XLV Concurso de Cuchillería, uno de los certámenes más prestigiosos y consolidados del sector, organizado por APRECU desde 1981 con el objetivo de reconocer la excelencia, la innovación, la tradición y la calidad técnica de la cuchillería artesanal e industrial.

La edición de 2026 contempla 14 categorías, que incluyen desde reproducciones de navajas antiguas y réplicas de piezas históricas del Museo Municipal de la Cuchillería hasta navajas artísticas, cuchillos de forja, diseños innovadores y conjuntos de cuchillos de oficio. Un certamen que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial, el Museo Municipal de la Cuchillería, Fundación Globalcaja, FEDA, Arcos Hermanos, Viuda de Julián Nuñez, FUDECU, Forcualba y Artenikel.

Las piezas participantes permanecerán expuestas en el Salón de Cuchillería durante toda la Feria, del 8 al 17 de septiembre, ofreciendo a los miles de visitantes que cada año pasan por este espacio la oportunidad de contemplar algunas de las mejores muestras de la cuchillería actual. Se trata de uno de los principales escaparates de la creatividad, innovación y saber hacer de la cuchillería nacional e internacional.

Acto de Hermandad

La segunda gran cita llegará el 10 de septiembre con la tradicional Comida de Hermandad de APRECU, uno de los encuentros más importantes del calendario anual de la asociación y del propio sector cuchillero.

Durante el acto se hará entrega de los premios del XLV Concurso de Cuchillería, así como de los galardones del Concurso Literario Juan José García Carbonell sobre “La Navaja”, otra de las iniciativas históricas de APRECU destinadas a difundir la cultura cuchillera a través de la creación literaria. El fallo de esta edición se hará público previamente, el 2 de septiembre.

Asimismo, APRECU aprovechará este encuentro para rendir homenaje a cuchilleros y cuchilleras, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la cuchillería albaceteña.

Este año, los cuchilleros homenajeados son: Antonio Ramírez Carboneras, de Albacete; Eladio Muela León, de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real); Félix Ángel Martínez, de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real); y el homenaje a la mujer Cuchillera recaerá en Carmen Fernández Sáez.

“Monta tu propia navaja”, una de las experiencias más demandadas

Junto a los actos institucionales, APRECU volverá a apostar por acercar directamente el oficio cuchillero a los visitantes de la Feria a través del taller “Monta tu propia navaja”, convertido ya en uno de los grandes atractivos del Salón de Cuchillería.

La actividad, que se celebrará del 9 al 17 de septiembre, en horario de 10:30–13:30 horas y de 17:30–19:30 horas, en formato grupal (4 personas por hora), permite a los participantes conocer de primera mano el proceso de montaje de una navaja y realizar su propia pieza con el asesoramiento de profesionales del sector, convirtiéndose en una experiencia práctica de acercamiento a un oficio profundamente ligado a la historia de Albacete.

El éxito alcanzado por el taller en anteriores ediciones ha llevado a APRECU a dar este año un nuevo paso para facilitar la participación y organización de la actividad, con la puesta en marcha de una aplicación específica para gestionar las reservas: https://www.montatupropianavaja.aprecu.com/

El taller volverá a permitir que albaceteños y visitantes no solo contemplen la cuchillería, sino que conozcan desde dentro parte del trabajo y la técnica que hay detrás de una de las artesanías más representativas de Albacete.

Con esta programación, APRECU quiere aprovechar nuevamente el extraordinario escaparate que supone la Feria de Albacete para acercar la cuchillería a la sociedad, reconocer a quienes contribuyen a su defensa y mantener vivo un legado que forma parte de la historia, la cultura y la identidad de Albacete.