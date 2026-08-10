Se ultima el dispositivo para la feria y fiestas de San Roque 2026 en Tobarra

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y la alcaldesa de Tobarra, Estefanía Escribano, han presidido la Junta Local de Seguridad convocada con motivo de la próxima celebración de la Feria y Fiestas de San Roque entre los días 14 y 21 de agosto

En el transcurso de dicha junta de seguridad, la alcaldesa de la localidad ha facilitado información sobre el desarrollo de las mismas. Previamente al inicio de las fiestas hay eventos de prefiesta que también han sido tratados para prever los dispositivos necesarios.

El subdelegado del Gobierno y los participantes de la reunión han establecido los operativos de coordinación, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, en las distintas actividades deportivas, lúdicas y religiosas para que tanto los vecinos como los visitantes disfruten de las fiestas con la seguridad necesaria, y especialmente en los días de especial afluencia de visitantes.

En esta reunión han participado los diferentes concejales de la Corporación, junto con Cruz Roja, Protección Civil , Policía Local , Junta de Comunidades de CLM , teniente y sargento del puesto de la Guardia Civil de la localidad.

Para Miguel Juan Espinosa “la coordinación de todas las instituciones es fundamental para la prevención de cualquier incidencia y solventar eficazmente las que pudieran producirse”. Esta cooperación entre los efectivos de Guardia Civil y de Policía Local ,especialmente, les permite adecuar la seguridad conforme a las actividades que se desarrollan y al número de participantes de las mismas.

Por su parte, la alcaldesa ha invitado a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de estos días y de las actividades programadas en paz y armonía . Igualmente invita a cuantas personas quieran acompañarles en esas fechas y disfruten del gran ambiente que se vive en Tobarra , agradeciendo de antemano la labor de las fuerzas del orden y de los funcionarios municipales “velando siempre por la seguridad de todos”