La UCLM se une contra el tabaco

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado la V Jornada de Tabaquismo de Castilla-La Mancha, una cita que reúne en la Facultad de Medicina de Albacete a profesionales sanitarios, investigadores y estudiantes para abordar los principales retos que plantea el consumo de tabaco desde una perspectiva científica, clínica y social.

La jornada, que se celebra en el aula magna de la Facultad de Medicina de Albacete, ha contado con un acto de bienvenida a cargo de la secretaria académica de la Facultad, Miriam Fernández, junto la delegada provincial de Sanidad, Juani García; la concejala de Emprendimiento y Oportunidades, Lucrecia Rodríguez de Vera; el diputado de Sanidad, Francisco García; la vicedecana de Docencia, Innovación y Calidad del Centro, Marta Carolina Ruiz; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, Pablo Silvestre; el codirector el curso y neumólogo, Raúl Godoy; y el presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, Pedro Tárraga, también presente en el acto.

Durante su intervención, Miriam Fernández destacó de esta actividad, que cumple cinco ediciones, que se ha consolidado como un espacio fundamental para actualizar conocimientos y compartir experiencias, al tiempo que permite poner el foco en la dimensión humana de esta adicción. En este sentido, recordó que "detrás del tabaquismo no solo hay cifras, hay personas", subrayando la necesidad de visibilizar la realidad de quienes intentan dejar de fumar y de las familias que les acompañan.

Asimismo, defendió la importancia de la educación y el apoyo durante el proceso de deshabituación, ya que, como señaló, "hay personas que quieren dejar de fumar y no siempre pueden", por lo que consideró imprescindible ofrecer herramientas, recursos y acompañamiento a quienes desean abandonar el tabaco.

El neumólogo y codirector de la jornada, Raúl Godoy, puso en valor la importancia de este encuentro para sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco, vapeadores y otros productos inhalados, al considerar que es necesario seguir dando visibilidad a un problema que continúa teniendo un importante impacto sanitario y social. En este sentido, advirtió de que el cigarrillo electrónico se ha convertido en un nuevo desafío, ya que "la gente piensa que esto es inocuo, que realmente no es nada, que es vapor de agua, no, hay muchas más sustancias. Y aparte de eso, es la puerta de entrada de nuestros jóvenes al mundo del tabaco, al mundo de la nicotina.”, dijo.

Tras la apertura, comenzó el programa de la jornada que incluye ponencias de especialistas de reconocido prestigio sobre la situación actual del tabaquismo y sus consecuencias para la salud. Entre ellas, destaca la conferencia de la neumóloga y responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de San Juan de Alicante, Esther Pastor Esplá, que analizará si la lucha contra el tabaquismo está perdiendo la batalla o, por el contrario, afronta un cambio de escenario.

Asimismo, el académico de Medicina Julio Carbayo Herencia presentará datos sobre el impacto del consumo de tabaco en la provincia de Albacete y el médico de familia Humberto Soriano Fernández ofrecerá una ponencia sobre tabaco y cine.

El programa contempla también la participación del alumnado del título de Especialista en Prevención del Consumo del Tabaco y Abordaje Integral de la Adicción al Tabaquismo de la UCLM, que presentará diversos trabajos sobre epidemiología y nuevos patrones de consumo, percepción social del tabaquismo, representación social de las drogas, casos clínicos, protocolos interdisciplinarios de cesación tabáquica, abordaje del tabaquismo en pacientes con EPOC y actuaciones desde la farmacia comunitaria.