El Sescam incluye la interconsulta web en Aparato Locomotor para aproximar la atención de máxima especialización a la ciudadanía

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) va a reforzar la accesibilidad de los ciudadanos a la asistencia especializada mediante la próxima puesta en marcha de la interconsulta web de Aparato Locomotor, que engloba a las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Reumatología y Rehabilitación. Esta línea de trabajo estratégica, enmarcada en los planes de modernización del sistema público de salud regional, tiene como objetivo prioritario garantizar que cualquier paciente de la Comunidad Autónoma, con independencia de su lugar de residencia, reciba una atención ágil, equitativa y de la máxima calidad, superando con criterios de eficiencia los retos que plantean la dispersión territorial y el progresivo envejecimiento demográfico.

Así lo manifestó el director general de Hospitales del SESCAM, Óscar Talavera Encinas, durante la inauguración oficial del XXXIII Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCMCOT), que se celebró en el salón de actos del Hospital General de Almansa, dependiente de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa.

Este foro científico de primer nivel congregó durante dos intensas jornadas a ponentes, médicos residentes y colaboradores de toda la región, unos 70 asistentes, con el propósito de abordar el desarrollo de una traumatología conectada, eficiente y orientada de manera integral a las necesidades reales de cada persona.

Otras herramientas de interconsulta web

Durante su intervención, el director general explicó que la implantación de la interconsulta web se suma a otras herramientas de transformación digital e innovación organizativa que ya se encuentran plenamente consolidadas en el sistema público de salud regional. Entre ellas destacan el programa 'Ykonos' para el trabajo en red y la compartición de imagen diagnóstica, los visores de imagen médica de alta resolución y los nuevos algoritmos orientados a la gestión predictiva de las listas de espera.

“El desarrollo de esta nueva medida no solo agilizará los tiempos de respuesta, sino que permitirá estandarizar los protocolos clínicos y definir con nitidez los criterios de derivación entre los diferentes escalones asistenciales que abordan las patologías del aparato locomotor”, defendió el director general.

Talavera Encinas subrayó que la innovación en la gestión es tan crucial para el bienestar del ciudadano como la propia innovación tecnológica dentro del quirófano. En este sentido, ha remarcado que las condicionantes geográficas de Castilla-La Mancha deben operar siempre como un motor que impulse la creatividad organizativa y la excelencia clínica, asegurando que un paciente que reside en el rincón más remoto de la región cuente con la misma agilidad y grado de “superespecialización” que si habitara a las puertas de un gran hospital universitario.

No obstante, el director general hizo hincapié en que las plataformas tecnológicas y los visores web son meros continentes, pues "nuestro verdadero valor y contenido es aportado por el compromiso, la generosidad y la visión transversal de todos los profesionales sanitarios”.

Almansa, epicentro de la Traumatología regional

El acto de apertura institucional contó con la presencia de la concejal del Ayuntamiento de Almansa, María José Romero; el director de la gerencia almanseña, Antonio Sánchez; el presidente de la SCMCOT, Andrés Barriga; y el presidente del comité organizador y jefe de Sección del Hospital General de Almansa, Ernesto Franco. Con la celebración de este trigésimo tercer congreso regional, que recupera la sede de Almansa tras haber sido aplazado en dos ocasiones debido a la situación pandémica, la organización consolida un modelo de atención traumatológica moderno, sin distancias y centrado de forma integral en el cuidado de las personas.