La Semana Micológica cumple 30 años

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha animado a participar en la trigésima edición de la Semana Micológica de la Universidad Popular, que se celebrará del 9 al 14 de noviembre, destacando que “dar continuidad a propuestas como esta significa cuidar una forma de aprender que está abierta a todos y que nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno”y ha señalado que “la Universidad Popular tiene un papel fundamental para acercar el conocimiento a todas las edades, despertar nuevas aficiones y ofrecer espacios donde aprender y compartir”.

La concejala ha afirmado que “llegar a treinta ediciones tiene mucho mérito y merece que reconozcamos a quienes han mantenido viva esta iniciativa, a quienes comparten sus conocimientos y a las personas que siguen participando” y ha valorado la colaboración entre la Universidad Popular, la Sociedad Micológica de Albacete y el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, entidades organizadoras de una programación que combina divulgación, exposiciones, fotografía, propuestas infantiles y actividades.

Del mismo modo, ha agradecido la colaboración del Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, la Diputación de Albacete, el Museo de la Biodiversidad de Ibi, de la Universidad de Alicante, y el CIES de Quintanar del Rey y ha animado a la ciudadanía a consultar la programación y participar en esta trigésima edición, destacando que “la Universidad Popular sigue siendo un lugar donde una curiosidad puede convertirse en una afición y donde aprender nos permite también conocer a otras personas y compartir experiencias”.

Programación de la XXX Edición

La programación comenzará el lunes 9 de noviembre, a las 19:30 horas, con la apertura de la exposición ‘No todas son iguales’, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura José Saramago. Durante este acto se presentará el póster divulgativo ‘Rúsulas de Albacete’ y tendrá lugar el reconocimiento al Socio del Año de la Sociedad Micológica de Albacete.

La exposición podrá visitarse del 9 al 12 de noviembre y reunirá setas en vitrinas, fotografías, libros, cultivos y dibujos para mostrar la riqueza micológica de Castilla-La Mancha. Incluirá una colección de setas en resina del Museo de la Biodiversidad de Ibi, ilustraciones micológicas realizadas en los cursos de acuarela del Aula de Artes Plásticas de la Universidad Popular y la exposición ‘Setas y Hongos de Albacete’, del Instituto de Estudios Albacetenses.

Las fotografías premiadas en el Concurso de Fotografía Micológica podrán contemplarse desde el 12 de noviembre en el Jardín Botánico.

Los días 10 y 11 de noviembre se ofrecerán visitas guiadas para grupos a la exposición, en tres turnos: de 9:30 a 11:00 horas, de 11:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas. Las reservas podrán realizarse a partir del 3 de noviembre a través del teléfono 967 213 592.

El ciclo de conferencias se desarrollará en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura José Saramago, con entrada libre y comienzo a las 20:00 horas. La primera sesión, el lunes 9 de noviembre, llevará por título ‘Didáctica del género Russula’ y correrá a cargo de Luis Carlos Monedero García, ingeniero técnico químico, miembro de la Sociedad Micológica Cántabra y autor del libro ‘El Género Russula en la Península Ibérica’.

El martes 10 de noviembre, Diego Rubio Rubio, ingeniero forestal y vicepresidente de la Asociación Micológica Granadina, impartirá la conferencia ‘Ecosistemas del reino fungi: cada seta en su lugar’. El miércoles 11 será el turno de Laura Monteagudo Romero, bioquímica, neurocientífica y vocal de Interculturalidad de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, con la charla ‘Hongos funcionales y sus aplicaciones en bienestar. Estrés, neuroprotección y metabolismo energético’.

El jueves 12 de noviembre se celebrará el Día del Jardín Botánico. La jornada comenzará a las 16:30 horas con la visita guiada ‘Hongos y ecosistemas’, a cargo del departamento de divulgación del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, a las 18:30 horas, su salón de actos acogerá la entrega de premios del Concurso de Fotografía Micológica y la inauguración de la exposición. A las 19:00 horas se presentará el cuaderno divulgativo ‘Rúsulas de Albacete’.

La participación infantil tendrá su espacio con un certamen de dibujo que invita a los niños y niñas a plasmar su visión de las setas. Los trabajos podrán depositarse en la exposición durante toda la semana y, entre los dibujos presentados, se seleccionará uno que recibirá un obsequio.

La programación concluirá el sábado 14 de noviembre con una excursión micológica a Riópar.