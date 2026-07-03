La Roda instalará 21 cámaras de seguridad en el Polígono El Salvador antes de que finalice el año

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha anunciado la instalación de 21 cámaras de videovigilancia en el Polígono Industrial El Salvador, una actuación que dará respuesta a una de las “principales demandas del tejido empresarial” para reforzar la seguridad y prevenir posibles actos vandálicos, según ha detallado.

El anuncio se ha realizado durante el acto de entrega del Premio SIGFITO a Agroveyca, empresa rodense reconocida por ser el punto de recogida que más envases agrarios recicló en Castilla-La Mancha durante 2025.

Amores ha explicado que el proyecto será presentado a los empresarios en la reunión prevista para este jueves y que las “cámaras estarán distribuidas” por todo el polígono. Además, ha asegurado que la actuación “estará finalizada antes de que concluya el año”.

El alcalde también ha avanzado una nueva inversión destinada a continuar la remodelación de los accesos al Polígono Industrial El Salvador mediante la construcción de una segunda rotonda, una infraestructura que “permitirá mejorar el tránsito de vehículos pesados y reforzar la seguridad vial en una de las principales zonas industriales del municipio”, cuyo proyecto está a punto de salir a licitación por un importe cercano a los 120.000 euros.

En este sentido, Amores ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con las empresas locales. "No basta con decir que estamos orgullosos de nuestro polígono industrial; hay que demostrarlo con hechos". Asimismo, ha recordado que cada año el consistorio reserva una partida específica y finalista en los presupuestos municipales para seguir mejorando estas instalaciones.