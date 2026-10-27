La provincia contará con 71,5 millones de euros del Gobierno Regional en 2027

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2027 contempla más de 71, 5 millones de euros en inversiones directas para la provincia de Albacete, así lo han anunciado el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el responsable provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Sergio Marín, durante una rueda de prensa en la que han desglosado las principales áreas de inversión.

Ruiz Santos ha destacado que los presupuestos regionales permitirán tanto la puesta en marcha como la finalización de actuaciones destinadas a mejorar el Hospital, centros de salud, colegios, carreteras e infraestructuras clave para los municipios de la provincia.

Así, el delegado ha defendido que las cuentas están orientadas a reforzar los servicios públicos, impulsar la actividad económica y favorecer la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación y ha valorado que la infraestructura sanitaria constituye la principal prioridad inversora para 2027 concentrando cerca del 38,5% del presupuesto total con casi 27,5 millones de euros para actuaciones relativas a la continuidad de las obras y el equipamiento del Hospital de Albacete y a la puesta en marcha de diferentes centros de salud.

En concreto, para el proyecto de obras del Plan Director se destinarán doce millones de euros. Ocho más, para el Plan de Montaje de Ampliación y 2.268.000 euros serán invertidos en alta tecnología. En lo relativo a las obras del Hospital, el delegado ha subrayado que los trabajos avanzan a buen ritmo y que en el primer trimestre de 2027 se prevé la entrega del edificio Materno Infantil.

La planificación sanitaria incluye la construcción del Centro de Salud de Madrigueras presupuestado en casi 3,6 millones de euros, y dotación para los centros de salud de Almansa, Casas de Juan Núñez, Munera, Villamalea y Villarrobledo 2, el Consultorio Local de La Gineta y centros de atención primaria en Albacete (superando esta última los 900.000 euros).

Educación, Cultura y Deportes

El ámbito educativo Albacete supera los 18,5 millones de euros en inversiones directas. Entre las actuaciones más relevantes se encuentran la construcción de los conservatorios de Albacete (5,5 millones de euros) y Almansa (4,175 millones), y el plan de climatización de los institutos de educación secundaria, dotado con algo más de tres millones de euros.

También sobresalen la obra del gimnasio de IES José Conde de Almansa (1,9 millones de euros), la segunda fase del CEIP nº34 (un millón de euros), la construcción de una residencia para estudiantes universitarios en Albacete (500.000 €), así como el impulso continuado a obras RAM y de equipamiento de centros de Primaria y Secundaria, y de Centros de Educación Especial y de Adultos donde también se acometerán mejoras de diversa índole.

El proyecto presupuestario recoge, además, la dotación necesaria para avanzar en mejoras de infraestructuras en el CEIP Purificación Escribano de La Roda, en la Biblioteca de Albacete, el Archivo Histórico Provincial y en el Museo de la capital. En la ciudad también se apostará por la mejora de las pistas cubiertas.

Asimismo, se invertirán 293.700 euros en un nuevo bibliobús y se dotará de 190.000 euros al banco de libros. Otros 100.000 se destinarán a albergues y campamentos de la provincia para su mejora.

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda

Las inversiones directas en infraestructuras ascenderán a casi 8 millones de euros situándose ésta como la tercera área en el ranking provincial de política de gasto con la mitad del presupuesto destinado para mejorar las carreteras de la provincia. En esta área destaca el acondicionamiento de la CM-3201 que une Casas Ibáñez con Alcalá del Júcar (500.000€).

También contempladas en este punto, inversiones para actuaciones en las EDAR de Casas de Ves, La Gineta, Mahora, Peñas de San Pedro, Alcalá del Júcar, Casas del Cerro y Las Eras; y mejoras de abastecimiento y en la conducción en Vianos, Viveros y Villarrobledo.

El apartado de infraestructuras recoge asimismo la rehabilitación del Complejo San Carlos de Riópar (5,3 millones), una nueva oficina de Empleo en Caudete (600.000 euros) y otra en Albacete.

A todo ello hay que sumar los 6,5 millones destinados a I+D+I y nuevas tecnologías con el foco en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

Bienestar Social

En el área relativa a Bienestar Social sobresalen obras de rehabilitación de la residencia de mayores Núñez de Balboa con una dotación cercana a los 4 millones de euros, cuantía a la que se suman 450.000€ para infraestructuras y equipamiento de centros que prestan servicio a personas con discapacidad. Además, 400.000 euros se repartirán al 50% entre centros de mayores y de menores para contribuir a mejorar el servicio que se presta.