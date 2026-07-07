Se programan 143 representaciones en 27 municipios de la provincia de la Red de Teatros de CLM

La programación aglutinará un total de 143 actuaciones, entre teatro, danza, circo y música, que llegarán a 27 municipios, con una aportación, por parte de la Junta de Comunidades, de 229.068 euros. Por su parte, los ayuntamientos van a destinar 255.457 euros, que, en la suma, dejan un montante total de 484.525 euros de inversión para esta temporada cultural. En este sentido, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, informaba de que, como requisito para adherirse a la Red, los ayuntamientos deben proporcionar 15.000 euros, y el Gobierno regional les aporta otros 15.000.

En conjunto, serán 73 los espectáculos que la Red va a ofrecer a lo largo de los próximos meses en la provincia, de un total de 68 compañías, de las que 45 son de Castilla-La Mancha, y, 27, de la provincia de Albacete. Dato que Ruiz Santos ha destacado, aludiendo a la importancia de “dar oportunidad a las compañías de la tierra”.

Por su parte, Diego Pérez, delegado de Cultura, recordó que la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, con treinta años a sus espaldas, está “muy consolidada”, y se ha convertido en “un referente cultural a nivel nacional”, por tratarse de una red amplia y también pionera. “La Red permite acercar la cultura a prácticamente todas las localidades de la región y, además, de una manera, igualitaria, ya sean municipios grandes o pequeños. Tiene el sentido de democratización de la cultura, junto con otra virtud, que no es otra que la de promocionar las compañías culturales de la región”, ha apuntado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes.

Circuito 2026

Desde el 2023, además de la Red, entró también en juego el Circuito, una fórmula destinada a las localidades más pequeñas, para las que no era viable adherirse a la Red de Artes Escénicas, y que ahora, con una aportación mínima de 2.000 euros y otros 2.000 que les aporta la Junta, sí pueden permitirse llevar a sus vecinos representaciones del catálogo de la Red. En cuanto al Circuito 2026, Pérez ha detallado que son 30 las localidades que forman parte, lo que suponen una aportación de 57.719 euros para todo el año. Van a participar 49 compañías, con 92 espectáculos. De éstas, 46 son de Castilla-La Mancha y 21 de la provincia de Albacete.