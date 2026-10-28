Ocho estudiantes de Secundaria de Albacete han resultado premiados en el área de la tecnología

La directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, María Bustelo; y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, han entregado el premio Entreredes a los alumnos de dos institutos de la provincia de Albacete.

Entreredes ha premiado a Paula Torres Morcillo, Irene Martínez Ruiz, Rafael Blázquez Carlos y Carlota Villar Villora, alumnos del IES Bodas de Camacho, de Munera, ganadores del concurso en la categoría de 1º de ESO. También ha galardonado a Jesús López López, Martín López Martínez, Elena Muñoz Lozano y Claudia Tendero Parray, alumnos del IES Amparo Sanz, de Albacete, ganadores de las Olimpiadas Entreredes en la categoría de 3º de ESO.

Los alumnos han asistido en Madrid a la entrega de premios, en la que la ingeniera y creadora de contenidos Claudia Rebollo (@Clau_qsi) les ha transmitido su pasión por la tecnología y los ha animado a elegir carreras científicas y tecnológicas.

Entreredes es una iniciativa de Redeia para despertar el interés de los jóvenes por la energía, la innovación y la tecnología y su vínculo con el medioambiente y el bienestar social. A través del conocimiento del sistema eléctrico del país, forma futuros ciudadanos responsables en materia energética y respetuosos con el medio ambiente.

Los alumnos compiten contra estudiantes de ESO de todo el país para demostrar quiénes saben más del temario dado en clase (geografía, física, matemáticas, literatura…) y en especial lo aprendido sobre energía, transición ecológica y el sistema eléctrico español. Este año participaron 63.000 alumnos.

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