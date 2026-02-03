Música para los niños en una nueva edición de "Toca la Banda"

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha presentado la XXVII edición del programa educativo ‘Toca la Banda’ que, por primera vez, se desarrollará en el Teatro de la Paz, junto al diputado provincial Francisco García, el director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, Luis Miguel Abello, la directora artística Llanos Campos, en representación de Afanion, Isabel, el profesor del Conservatorio Profesional de Danza 'José Antonio Ruiz', Cristóbal Múñoz, profesorado de la Facultad de Educación y de la Universidad Popular, el artista albaceteño Francis Zafrilla como maestro de ceremonias y artistas participantes, de manera previa a la sesión musical didáctica inaugural dirigida a los alumnos y alumnas de las siete Escuelas Infantiles Municipales.

Según ha explicado Pascual Molina, en esta nueva edición, que lleva por título ‘La narrativa de la música’, “damos un paso más y planteamos un espectáculo en el que la música no solo escucha, sino que también cuenta historias”, poniendo en valor la importancia que tiene la música, la danza y la voz a la hora de trabajar la imaginación, la educación emocional y la escucha activa del alumnado.

El concejal de Educación ha destacado el notable crecimiento que este programa educativo ha tenido con respecto al pasado año, como un ejemplo más de la gran acogida que tiene entre los centros educativos, explicando que en esta edición se desarrollarán 18 sesiones, una más que en 2025, para 136 centros educativos, 21 más que el pasado año, contando con la participación de 10.590 personas, lo que supone más de 1.000 que el pasado año, sin olvidar la implicación de 589 docentes, 38 más que en el ejercicio pasado.

Pascual Molina ha señalado que, de los 10.590 participantes, 9.196 corresponden a alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y 805 a usuarios de colectivos sociales, reforzando el carácter inclusivo de este programa.

Además, el concejal ha señalado que el programa amplía su alcance territorial, llegando a 36 municipios de la provincia, 7 más que el pasado año, lo que representa el 41 por ciento del total de la provincia. En este sentido, Pascual Molina ha agradecido a la Diputación su colaboración un año más en este programa, así como la cesión del Teatro de la Paz para hacerlo posible.

En opinión de Pascual Molina, “estos datos consolidan al ‘Toca la Banda’, organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento y la Banda Sinfónica Municipal, como el programa educativo musical con mayor participación de toda Castilla-La Mancha y uno de los más importantes a nivel nacional”.

El concejal ha dado también los datos registrados desde el inicio del ‘Toca la Banda’ para poner en valor la importancia del mismo, así como su impacto sostenido a lo largo del tiempo, señalando que ha contado con 169.114 asistentes presenciales y 47.150 usuarios a través del canal de YouTube de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, lo que supone un total de 216.264 beneficiarios.

Además, Pascual Molina ha destacado la dimensión solidaria de este programa, anunciando que el Concierto en Familia que se celebrará el domingo 22 de febrero, a las 12:00 horas, en el Teatro de la Paz, a beneficio de Afanion. Las entradas se podrán adquirir a partir del 5 de febrero a través de la página www.globalentradas.com.

El concejal ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la educación y la cultura, asegurando que “programas como ‘Toca la Banda’ contribuyen al crecimiento personal, artístico y emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes,

dentro de los objetivos que nos planteamos como ‘Albacete ciudad educadora’ y ‘Ciudad amiga de la infancia’”.

Pascual Molina ha dado las gracias a la Diputación, a la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, al Conservatorio Profesional de Danza 'José Antonio Ruiz', a la Universidad de Castilla-La Mancha, a Llanos Campos, a todos los artistas, al profesorado de las Escuelas Infantiles Municipales y de todos los centros educativos participantes, al alumnado, a los equipos técnicos del Teatro de la Paz y a todas las personas que hacen posible este programa por su trabajo, esfuerzo, profesionalidad e implicación.

La narrativa de la música

La XXVII edición del ‘Toca la Banda’ presenta un montaje teatralizado en el que orquesta, voz y danza se integran para contar una fábula sonora que estimula la escucha activa, la imaginación y las competencias emocionales.

Concretamente, el programa plantea un viaje sonoro que mezcla lo inesperado y lo familiar”: desde la obertura dramática de Mussorgsky y los fragmentos rituales de Stravinsky que marcan el pulso escénico, hasta estampas líricas de Vivaldi y Mendelssohn. El montaje alterna momentos vocales barrocos y arreglos populares —incluida una versión orquestal del icónico riff de “Smoke on the Water” y adaptaciones tradicionales como la Danza de Benamor— para conectar con audiencias diversas. En conjunto, el repertorio construye atmósferas y personajes (bosque, ciudad, sueños) y subraya la capacidad narrativa de la orquesta.