UGT defenderá en Albacete subidas salariales por encima del 4%

UGT Albacete ha defendido la necesidad de implementar en los convenios colectivos de la provincia incrementos salariales en los que la referencia sea las subidas de precios de los productos básicos y de la vivienda, una propuesta salarial dirigida a dar respuesta a todas aquellas personas trabajadoras que no disponen de rentas suficientes para vivir con dignidad.

“Es el momento de que el buen estado de la economía tenga su reflejo en el crecimiento salarial de los convenios. Para ello debemos recoger crecimientos salariales por encima del 4% con la incorporación de cláusulas de revisión salarial que garanticen la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras de Albacete”. Así lo ponía de manifiesto Francisco Javier González, secretario general de UGT Albacete, durante la rueda de prensa ofrecida hoy para hacer balance de 2025 y dar cuenta de los objetivos del sindicato de cara a 2026.

Acompañado por los secretarios provinciales de las federaciones y por varios miembros de su ejecutiva, el responsable provincial añadía que UGT se sentará en las mesas con la determinación de negociar en los convenios la reducción de la jornada laboral y cláusulas de salud laboral, igualdad y medioambientales. Del mismo modo el sindicato defenderá que la negociación colectiva avance hacia fórmulas que permitan ajustar los incrementos salariales al impacto del precio de la vivienda.

Conscientes de las dificultades de muchas personas para adquirir una vivienda y del problema estructural en el que se está convirtiendo, Francisco Javier González anunciaba la creación de una secretaría específica de Vivienda dentro de su Ejecutiva provincial para exigir políticas públicas eficaces.

2025, un año negro en siniestralidad laboral

El secretario general de UGT AlbaceteUGT defenderá en Albacete subidas salariales por encima del 4% y la inclusión de cláusulas de salud laboral en los convenios

“Es necesario que los empresarios asuman el papel que les confiere la ley de prevención de riesgos laborales y se tomen con la seriedad que requiere su cumplimiento, como primer paso. Ante la situación en la que nos encontramos en Albacete es preciso la confluencia de todos los agentes implicados y de las administraciones competentes en siniestralidad laboral. Y como primer paso se debe materializar este compromiso en un acuerdo real que se pueda trasladar a las empresas y a los trabajadores/as”.

Por otro lado, González también ha dado cuenta de los buenos resultados sindicales logrados en 2025, año en el que UGT fue el sindicato que más creció en la provincia, incrementando su representatividad en un 12% y siendo el cuarto año en el que crece por encima del 10%. “En 2025 UGT ha sido el sindicato mayoritario en convenios tan importantes como el de Panaderías y el de Campo”. En términos generales en 2025 también se firmaron los convenios del Comercio, Hostelería, Limpieza, Talleres, Vinícolas, Madera… estando un total de 25.800 trabajadores y trabajadoras afectados.

En 2026 se tienen que negociar otros tantos convenios que afectan a un total de 17.000 personas trabajadoras de la provincia. Destacan el convenio del Metal, Cuchillería, Obradores….Desde UGT Albacete se apuesta por “seguir trabajando en la negociación e implementación de los planes de igualdad en todas las empresas de la provincia, tanto en aquellas que están obligadas como en las que no lo están. Igualmente nos emplearemos a fondo para que se implanten protocolos LGTBI en todas las empresas. En el año 2025, hemos participado en la negociación de decenas de planes de igualdad y planes LGTBI”.