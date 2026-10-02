Licitadas las obras de la nueva pista de vóley-playa en Vereda

El alcalde Manuel Serrano ha informado de la aprobación en la Comisión de Hacienda del contrato para construir una nueva pista de vóley-playa en el barrio Vereda. Esta actuación supondrá una inversión municipal de 121.934 euros con un plazo de ejecución de tres meses, según el proyecto aprobado “para transformar una antigua y degradada pista de baloncesto de tierra en un espacio deportivo moderno, accesible y de calidad para un deporte en auge y que actualmente no cuenta con instalaciones específicas en Albacete”:

Junto al pabellón Vereda se creará una pista de vóley-playa, la primera que tendrá la ciudad y que según el alcalde “permite avanzar en el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora de los barrios de nuestra ciudad, con infraestructuras útiles, sostenibles y pensadas para todos, además de fomentar hábitos de vida saludables entre vecinos de todas las edades”.

La nueva pista tendrá una zona de juego de arena de sílice enmarcada por cintas de material elástico de 5 centímetros no peligrosas para los jugadores, con un vallado perimetral de 3,5 metros de altura con control de accesos para garantizar la seguridad y el buen uso de las instalaciones, y un sistema de iluminación para su uso en horario ampliado. El terreno de juego medirá 16 x 8 metros, con una zona libre de obstáculos de 3.60 metros alrededor, además de zona de marcadores y banquillos en una franja de 2.20 metros a uno de los lados. Se prevé una red de riego para humedecer la arena en tiempo caluroso, además de una red de drenaje e iluminación, con tomas de fuerza en la zona de marcadores para incorporar en un futuro megafonía o marcadores portátiles. Se mantendrá la otra pista polideportiva anexa que tiene 272 metros cuadrados.

La decisión de construir la nueva pista nace de un proceso participativo con los vecinos del barrio Vereda, que según el alcalde “serán los verdaderos protagonistas de esta mejora. Escuchar a los ciudadanos y trabajar de su mano es nuestra manera de construir ciudad y garantizar que cada inversión tenga impacto real en la calidad de vida de los albaceteños. Esta intervención no solo recupera un espacio degradado, sino que contribuye a revitalizar el barrio, generar convivencia y ofrecer nuevas oportunidades de ocio saludable”.