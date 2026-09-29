8,3 millones de euros para la rehabilitación del firme en la A-30 a su paso por Albacete y Chinchilla de Monte-Aragón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 8,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la rehabilitación superficial del firme de la autovía A-30, entre los kilómetros 0 y 29,17, en los términos municipales de Albacete y Chinchilla de Monte-Aragón, en la provincia de Albacete.

La actuación tiene como finalidad mejorar el estado del pavimento existente y reforzar las condiciones de circulación y seguridad vial de esta infraestructura, tras detectarse deterioros superficiales derivados del uso y del paso del tiempo. Las inspecciones realizadas han identificado desprendimientos de áridos, baches y grietas longitudinales en distintos tramos de la autovía.

Las obras proyectadas consisten principalmente en la ejecución de actuaciones de renovación superficial del firme mediante fresados localizados y reposición de capas deterioradas, junto con la extensión de nuevas capas de rodadura y tratamientos destinados a mejorar la impermeabilización y comportamiento del pavimento.

Asimismo, la actuación incluye la reposición de elementos asociados a la carretera, como determinados sistemas de señalización horizontal, reposición de espiras de estaciones de aforo y sustitución de juntas deterioradas en estructuras de enlace.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Dicho Plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 400 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Albacete.