Anpe anuncia una oferta de empleo público de 800 plazas docentes para 2027

El sindicato de profesores Anpe ha anunciado una oferta de empleo público para enseñanzas medias en 2027 en una convocatoria que acumulará las plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2025 y 2026, por lo que la previsión es que la oferta sea de aproximadamente 800 plazas.

Es importante aclarar que las 575 plazas y especialidades recogidas en la OEP de 2025 no constituyen la oferta definitiva de las oposiciones de 2027. A las especialidades que aparecen actualmente se incorporarán las que se aprueben en la OEP de 2026 y, del mismo modo, el número de plazas de cada especialidad será el resultado de sumar las correspondientes a ambas ofertas de empleo público.

Por tanto, la futura convocatoria será más amplia tanto en número de plazas como en especialidades que la reflejada actualmente en la OEP de 2025, de 575 plazas.

Desde ANPE se muestran a favor de las amplias Ofertas de Empleo Público puesto que permiten seguir avanzando en las mejoras contempladas en los acuerdos alcanzados y cumplen el objetivo fundamental de generar empleo docente estable. Teniendo en cuenta, además, que Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con menor tasa de interinidad de España, una situación a la que han contribuido dichas ofertas de empleo público aprobadas con el apoyo de ANPE en los últimos años.

ANPE recuerda que ha sido el único sindicato que ha apoyado todas las ofertas de empleo público docente desde 2016, convencido de que la mejor vía para reducir la temporalidad es convocar el mayor número posible de plazas y transformarlas en empleo estable. Con esta nueva oferta serán más de 9.000 las plazas aprobadas desde entontes y destacan que su posición siempre ha sido siempre clara: “la única manera de crear empleo estable para el profesorado es mediante amplias ofertas de empleo público”. Por ello, A

seguirán exigiendo que las ofertas docentes se desliguen de las tasas de reposición y que cada año se apruebe el máximo número de plazas posible, con el fin de dar estabilidad al profesorado, a las plantillas de los centros y a sus proyectos educativos.

[[H3:Suficiente tiempo de antelación]]

Valoran especialmente que este calendario permita a los aspirantes conocer con antelación las próximas convocatorias y preparar los procesos selectivos con mayor previsión.

Esta política de empleo público se suma a la aplicación de las medidas incluidas en el Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE, entre ellas la plataforma de “Adjudicaciones a la carta”; la no caducidad de la nota obtenida desde 2010 para la ordenación de las listas de aspirantes a interinidades; el cómputo y cobro del periodo de verano para determinados adjudicados en septiembre y octubre hasta final de curso; la reducción de ratios; la reducción de horas lectivas del profesorado; la regulación de las reuniones telemáticas; y el incremento y mejora de los días de libre disposición, incluyendo un “canoso” más.

A estas medidas se añaden las correspondientes al segundo bloque del Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE y UGT, entre las que destacan dos especialmente importantes para el personal interino: la eliminación de la obligatoriedad de presentarse a las oposiciones para permanecer en la bolsa ordinaria de interinidades, aplicable desde las oposiciones de 2026, y el reconocimiento como tiempo de servicios de las vacaciones devengadas por sustitución.