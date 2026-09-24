Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local se forman en materia de Violencia de Género

El Salón de Actos de la Subdelegación del Gobierno en Albacete ha acogido la jornada formativa “Valoraciones del riesgo en violencia de género. Sistema VioGen 2” organizadas por la Unidad de Violencia sobre la Mujer. A esta jornada han asistido agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales de varios municipios.

El acto inaugural contó con la asistencia del subdelegado del Gobierno en España, Miguel Juan Espinosa, que comenzó su intervención condenando el asesinato de la última mujer asesinada por violencia de género, ascendiendo a 38 en lo que va de año. Y aprovechó para solicitar la incorporación de aquellos ayuntamientos que todavía no se han adherido al protocolo VioGén, ya que cuantos más seamos, “mejores resultados tendremos y podremos minimizar al máximo el número de actos violentos”.

Estas jornadas forman parte de las acciones incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y están dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia, además de las policías locales de los municipios adheridos al convenio VioGén 2, como son La Roda, Hellín, Chinchilla de Montearagón y Pozo Cañada. Su finalidad es compartir conocimientos desde diferentes ámbitos para llevarlas a la práctica y reforzar la preparación de los profesionales que intervienen en la atención, protección y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

Las ponencias han sido impartidas por personal de gran prestigio en la materia como Juan José López Osorio, jefe del Área de Prevención y Estudios de Violencia de Género y Sexual de la Dirección General de Coordinación y Estudios; Santiago Martínez Redondo, comandante de la Guardia Civil, jefe de Policía Judicial e Información; Mónica García Casillas, médica forense, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara. Las jornadas estuvieron moderadas por la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Mª Ángeles Martínez Ballesteros