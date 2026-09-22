Jamón y un espectáculo infantil: Hellín se prepara para un gran día

La Hermandad de la Alegría ha presentado su programa de actividades para la próxima Feria, en la que hay que destacar la vuelta del espectáculo para los pequeños. Bajo el título “Hellín Canta y Baila. Gira 2026”, el espectáculo, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, a las 20:00 horas, en el anfiteatro del Parque, correrá a cargo del grupo cultural La Caja de Música. La Hermandad recupera esta iniciativa que era una actividad que organizaba tradicionalmente el primer viernes de Feria y que tuvo que suspenderse durante varios años.

El espectáculo está pensado para un público infantil amplio, desde los más pequeños hasta niños y niñas de aproximadamente ocho o nueve años, y busca ofrecer una tarde de entretenimiento para disfrutar en familia.

Las entradas anticipadas tendrán un precio de 6 euros y podrán adquirirse en Peluquería David Ruiz, en la calle Cruz de Mayo, y en Tauro. La entrada en taquilla será 8 euros.

Por otro lado, la VIII edición del Concurso de Cortadores de Jamón “Ciudad de Hellín” tendrá lugar el segundo sábado de Feria, una jornada que junto a la degustación de arroz y la Feria del Vino, se ha convertido en uno de los grandes atractivos gastronómicos de Feria.

La principal novedad de esta edición será el cambio de ubicación. Debido a la ausencia de pinos que proporcionen sombra en la zona de la Gran Vía, el concurso se trasladará al interior del Parque, en su zona sur, junto al circuito infantil. Además, la actividad comenzará este año una hora antes, a las 11:30 horas, atendiendo así a una petición habitual de los asistentes.

Como en ediciones anteriores, el jamón ibérico será el gran protagonista de una jornada en la que tampoco faltarán otros productos de primera categoría: queso manchego y embutidos ibéricos. La jornada estará acompañada por música y un ambiente marcado por las sevillanas, el flamenco y la rumba.

La Hermandad de la Alegría ha animado a los vecinos de Hellín y los visitantes de la Feria a participar en ambas propuestas y a disfrutar de unas actividades concebidas, como su propio nombre indica, para vivir un día de alegría, convivencia y celebración.