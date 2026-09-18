Los camiones regresan al Circuito de Albacete tras 15 años

Tras 15 años de ausencia, los camiones de carreras volverán a rugir en el Circuito de Albacete. Será los próximos 18 y 19 de septiembre, con la celebración de unos test de entrenamiento en el marco del nuevo evento Albacete Truck Fest, que además reunirá en el paddock una exposición de camiones decorados y clásicos, tandas de coches, stands, food trucks y un gran ambiente. Y todo ello gratuito.

¡15 años después, la leyenda vuelve a casa! Con este eslogan ha querido la organización del Albacete Truck Fest, en colaboración con el Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial, dar la bienvenida a este nuevo evento creado para recuperar una de las imágenes más míticas de la historia del motor en nuestra ciudad.

Durante las dos jornadas del viernes 18 y sábado 19 de septiembre, justo tras la Feria, todos los albaceteños y visitantes podrán disfrutar de los camiones de carreras, los cuales estarán de vuelta para realizar unos test preparatorios de cara a la última cita del año del Campeonato de España (CECC) que se disputará dos semanas después en el Jarama. Junto a ellos, tendremos en pista a coches de competición, GT's y turismos de calle, en diferentes tandas, las cuales están abiertas a inscripción de quien quiera disfrutar de esta

oportunidad única de compartir pista con los más grandes.

Pero la actividad no sólo se centrará en el asfalto, ya que el paddock estará abierto y en él podremos disfrutar de una exposición de camiones clásicos y decorados, con la que disfrutaremos de la historia y la cultura del camión desde dentro y más allá de la competición. También habrá exposición de coches, stands comerciales, food trucks, simulador y un gran ambiente de competición, ya que además podremos disfrutar de cerca del trabajo de los mecánicos en los camiones de carreras.

Y todo ello de manera gratuita a través de invitación, las cuales se podrán adquirir físicamente durante la Feria y en diferentes puntos de recogida en Albacete, estando confirmado ya Tacógrafos Reyfe Asesores en el Parque Empresarial Campollano y en las Autoescuelas Paños de nuestra ciudad.

Además, también se podrán adquirir de manera online próximamente. Podéis encontrar más información del evento en las redes sociales de Albacete Truck Fest y del Circuito de Albacete.

La historia de las carreras de camiones y Albacete, una alianza de casi 2 décadas

Hubo un tiempo en que el Circuito de Albacete no se entendía sin las carreras de camiones y las carreras de camiones en nuestro país no se entendían sin el Circuito de Albacete. Y es que, junto al Circuito del Jarama, el trazado manchego se convirtió en baluarte de esta disciplina durante las décadas de los 90 y los 2000.

Inaugurado en 1990, tan sólo 4 años después, en 1994, ya acogía su primera carrera, de exhibición para testear el circuito y la afición, algo que abrió las puertas a que un año más tarde ya se disputara la primera cita oficial del Europeo. Desde entonces fueron 18 años consecutivos en los que los camiones de carreras asistieron al trazado de La Torrecica, acogiendo todos ellos la antigua Copa de España, durante 8 años siendo prueba puntuable para el Campeonato de Europa e incluso durante varios años siendo un GP también del calendario de Francia.

Sin embargo, desde aquel 4 y 5 de junio de 2011 los camiones no han vuelto a rugir en Albacete y esto es algo que cambiará por fin. Tras un cierre total que ha durado más de 5 años, el Circuito de Albacete se reinauguró el pasado 29 de noviembre de 2025 con la intención de recuperar su esencia. Y esto es algo que sucederá este mes de septiembre primero con el regreso del motociclismo durante el primer fin de semana y justo tras la Feria con el regreso a la pista manchega de los más grandes.