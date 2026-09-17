El Ayuntamiento de Albacete lanza una línea de ayudas tienen de 300 euros por cada nacimiento o adopción

El Ayuntamiento va a suscribir un convenio con Globalcaja para la emisión, gestión y operativa de las tarjetas regalo que canalizarán las ayudas económicas por nacimiento o adopción. Unas ayudas que ya pueden solicitarse. El alcalde Manuel Serrano ha recordado que estas ayudas al nacimiento y la adopción, dotadas presupuestariamente con 300.000 euros, “reflejan el firme compromiso del equipo de Gobierno con las familias de Albacete”. Las ayudas tienen una cuantía de 300 euros por cada nacimiento o adopción, cantidad que podrá incrementarse para atender situaciones que requieren un mayor esfuerzo económico: en los casos de parto o adopción múltiple la ayuda se incrementará en un 25% para el segundo hijo y en un 50% a partir del tercero. Además, cuando el menor nazca o sea adoptado con una discapacidad, la ayuda también se incrementará en un 50%.

Serrano informó de estos nuevos pasos para implementar las ayudas, que incluyen un acuerdo de la Junta de Gobierno Local para “optimizar la concesión y disfrute de las ayudas, reforzando los mecanismos de control y facilitando el acceso de las personas beneficiarias, Globalcaja se encargará de la entrega y gestión operativa de las tarjetas regalo, siempre de acuerdo con las indicaciones e información del propio Ayuntamiento”. A través de esas tarjetas, las personas beneficiarias podrán adquirir bienes y productos relacionados con la atención, cuidado y crianza de los menores, en los establecimientos adheridos al programa. Globalcaja emitirá y pondrá a disposición de las familias las tarjetas regalo en sucursales de la Entidad y proveerá los medios técnicos necesarios para su utilización

Incidió también en que “la entidad financiera actuará exclusivamente como intermediaria en la gestión de los medios de pago, mediante la emisión, carga, activación, administración y control operativo de las tarjetas, pero en ningún caso intervendrá en la concesión, financiación, reconocimiento, modificación o revocación de las ayudas, que dependen directamente del Ayuntamiento”.

30 días naturales desde el nacimiento o adopción

Los progenitores disponen de 30 días naturales desde el nacimiento o la adopción para presentar la solicitud o 30 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, puesto que pueden acogerse los nacidos desde el 1 de enero de 2026. Los progenitores deben tener residencia legal en España y estar empadronados en el municipio de Albacete con una antigüedad mínima de tres años, para garantizar que las ayudas beneficien a quienes mantienen un vínculo estable con la ciudad. El niño nacido o adoptado también debe empadronarse en Albacete. El alcalde recordó otras medidas municipales para ayudar a las familias, como las ayudas al alquiler, la tarifa social del agua, el pago de suministros básicos, las escuelas infantiles y cheque escolar, el cheque idiomas, las ayudas para compra de material escolar, las escuelas de verano con el incremento de plazas para menores de tres años, y las viviendas protegidas para compra o alquiler: “Queremos hacer de Albacete una ciudad que cuida de sus familias y apuesta por el futuro”.