La Feria de Albacete va de récord

La Feria va camino de superarse en su edición de 2026 . Más de 487.000 personas transitaron este sábado, 12 de septiembre, por el Recinto Ferial, una cifra que supone un nuevo dato histórico y que se superan ya los 2,2 millones de visitantes desde su inici

Manuel Serrano destacó también la alta participación en la ofrenda floral a la Virgen de Los Llanos que reunió el domingo a cerca de 30.000 personas lo que reafirma "el enorme cariño y devoción de los albaceteños por su Patrona", y agradeció a la Peña Templete su compromiso con Albacete y con sus tradiciones, tras 39 años organizando este homenaje a la Patrona en colaboración con el Ayuntamiento

Aseguró que la ofrenda floral “es un río de participación, fervor, devoción y admiración a la Patrona’ y que, junto a la apertura de la Puerta de Hierros, es “uno de los momentos más emocionantes y participativos”. Agradeció, además, su implicación a las 106 asociaciones y colectivos participantes en la ofrenda, a la Banda Sinfónica Municipal, a las bandas de música de Alpera, Hellín y La Roda, a la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, al Grupo Danzas Magisterio y al de Coros y Danzas San Pablo y al bailarín albaceteño Ismael Olivas, entre otros.

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En este sentido, Manuel Serrano ha recordado que la asociación lleva 39 años organizando este homenaje floral a la Virgen de Los Llanos, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, contando en esta ocasión con la participación de 106 asociaciones y entre 28.000 y 30.000 participantes, que hacen de este acto uno de los más participativos de la Feria de Albacete.

“Un río de participación, fervor, devoción y admiración a la Patrona” que, según ha señalado el alcalde, “después de la apertura de la Puerta de Hierros y de la llegada de la Virgen de Los Llanos a su capilla, es uno de los momentos más bonitos, emocionantes y de más participación de la Feria”.

Serrano también ha puesto de relieve el extraordinario respaldo ciudadano que está registrando la Feria, asegurando que “está siendo un éxito de participación gracias, fundamentalmente, a la implicación de los albaceteños y a su manera de vivir y afrontar una celebración que forma parte de la identidad de la ciudad”.

Según ha señalado el alcalde, más de 2,3 millones de personas han transitado ya por el Recinto Ferial en lo que llevamos de Feria, mientras que durante la jornada de ayer se registraron 487.000 tránsitos, lo que supone una cifra récord desde que existen registros, superando el récord alcanzado el viernes.

Marca Serrano ha afirmado que estos datos reflejan una Feria que “gana en calidad, gana en seguridad, gana en limpieza y que, como consecuencia, también contribuye a impulsar la economía, la motivación, la autoestima, la proyección y la promoción de Albacete”.

El alcalde ha agradecido la implicación de todos los colectivos, asociaciones y ciudadanos que hacen posible una Feria participada y que trabajan para preservar y transmitir las tradiciones de la ciudad, así como la labor del concejal de Feria, Francisco Navarro, y la coordinación entre los distintos servicios y administraciones para hacer posible una celebración de estas dimensiones.