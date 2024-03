Las mujeres también dirigen festivales de música en la provincia

Los datos de 2024 que recoge el último informe elaborado por Grant Thornton, señalan que España ha registrado una tasa histórica de presencia femenina en puestos directivos del 40% en empresas del segmento middle-market, un porcentaje dos puntos superior que el pasado año.

Pese a ello, señala que los avances siguen siendo lentos, y los datos globales, reflejan que al ritmo actual la paridad mundial en las empresas no se alcanzará hasta 2053.

Que las mujeres ocupen puestos de altos cargos no siempre ocurre, al menos, en espacios que siempre han estado dirigidos por hombres.

Pero, como varios informes recogen, cada vez son más los sectores donde las mujeres que ocupan estos puestos. La provincia de Albacete es una en las que dos de sus festivales de música, están dirigidos por mujeres.

Hablamos de dos festivales ya consolidados como es Leturalma (Letur) y PlayFestival (Peñas de San Pedro). Ellas son Sonia Araque y Teresa Ruiz, directoras de estos festivales, respectivamente.

Sonia Araque, directora de Leturalma

Sonia Araque Blanco, desde que comenzó el fetival Leturalma siempre ha ocupado un "puesto de responsabilidad" pero ha sido este 2024 cuando ha pasado a dirigirlo.

No es complicado acceder, pero nos tienen que dar la oportunidad

"Siempre la industria de la música, los altos cargos, los puestos de más responsabilidad han estado ocupados por hombres. Desde hace unos años se mueve en direcciones de cine, pero de música…muy poco. Aunque afortunadamente hay más mujeres en puestos de responsabilidad". Araque ha añadido además que, "no es complicado acceder. Pero nos tienen que dar la oportunidad. Estamos igual de preparadas que lo hombres".

Sonia Araque, directora de Leturalma | Sonia Araque

Otra cuestión de la que se ha hablado mucho en festivales de música es de quienes conforman el cartel. Hay en cuales en su mayoría lo protagonizan hombres. Pero, no es el caso de Leturalma que desde el principio ha apostado por un cartel igualitario. "Nosotros siempre tenemos hombres y mujeres en nuestro cartel de Leturalma. No hay ninguna edición con mayoría de unos u otros. Intentamos compensar. Es nuestra filosofía y así lo ha querido siempre María Rozalén".

Teresa Ruiz, directora de PlayFestival

Teresa Ruiz Blázquez, es una de las directoras del PlayFestival que acoge Peñas de San Pedro. En su caso, es la directora artística que junto a dos socios más Rafael Zapata y Roberto Gabaldón, configuran una edición más de este festival de música.

Dirigir el festival junto a dos hombres no ha supuesto nunca un problema, "estamos equilibrados. Cada uno con su rol, pero al final se ponen en la mesa todas las opiniones y cuentan por igual. No tengo un "pero" para mis socios. Me han animado mucho para subir la confianza en mi misma. En las reuniones me dan siempre la primera palabra cuando ven una situación complicada y el ‘ella es la directora y a ella te tienes que dirigir’ siempre va por delante".

Teresa Ruiz, directora artística de PlayFestival | Teresa Ruiz

Y esto es algo que espera que se haga extensivo en otros festivales a pesar de que "en el mundo de los promotores y festivales hay poquitas mujeres entonces el factor sorpresa suele causar impacto a día de hoy.

En otros sitios observas que hay mujeres que no ocupan puestos de dirección sino como jefas de camareras por ejemplo, como empecé yo, pero tiene el potencial para dirigir el festival que ellas quieran". Por ello, ha animado a que mujeres se animen a asumir este tipo de cargos. "Yo no tenia la confianza suficiente depositada en mi misma, por eso es importante que nos lo creamos. Que si creemos en un evento, que nos armemos de valor".

Yo no tenia la confianza suficiente depositada en mi misma, por eso es importante que nos lo creamos

"Es verdad que cada año que pasa noto el avance, pero aunque suene a épocas pasadas, el factor sorpresa, en una primera reunión, a veces llegan a preguntar si soy la mujer de mi socio, la hermana o la acompañante. Cada vez se da menos pero en ciertas reuniones tiene que hacer un sobreesfuerzo para el respeto y el contacto visual durante las conversaciones".

En cuanto a la configuración de carteles, cabe destacar que nada tiene que ver un festival con otro. En este caso, se configuran dos escenarios diferentes de música urbana y música electrónica. "Es verdad que en la primera edición fue un cartel configurado al 100% por hombres. En la primera no hubo presencia femenina. Y aunque a día de hoy no se puede desvelar el cartel si que hemos apostado este año por presencia femenina".