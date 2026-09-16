El Lunátikko 90s vuelve con novedades: la incorporación de un segundo escenario

El Ayuntamiento de Albacete informa de que el festival Lunátikko 90s contará con un segundo escenario ubicado en el entorno del emblemático Templete del Recinto Ferial, que estará dedicado íntegramente al mejor sonido albaceteño de los años 90.

Este nuevo espacio nace como un homenaje a las salas, discotecas y profesionales que convirtieron a Albacete en uno de los referentes de la música de baile durante aquella década y permitirá recuperar en directo algunos de los sonidos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de albaceteños.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha puesto en valor la incorporación de este nuevo espacio al festival Lunátikko 90s, destacando la importancia de “recuperar la memoria musical de una generación de albaceteños” y de reconocer el papel que tuvieron los clubs y discotecas de la ciudad en la historia de la música de baile.

La edil ha señalado que “esta propuesta permitirá reencontrarse con una parte muy especial de la historia reciente de Albacete y con los sonidos que acompañaron a miles de jóvenes durante una década que dejó una profunda huella en la ciudad”.

El nuevo escenario llevará el nombre de Roxy-Guitar Club, en referencia a míticas salas que marcaron la vida nocturna de la ciudad, y contará con la participación de algunos de los DJs que fueron protagonistas de aquella época. Javi MTM recuperará el sonido de la mítica Roxy, Raúl C hará lo propio con Alcatraz, Chus S.O.S. estará vinculado al recuerdo de Style of Sound y efe+efe al de Metropole. Junto a ellos estarán también Modesto Colorado, Mariah DJ y Alfred DJ, completando una programación que permitirá reunir en una misma cabina a algunos de los nombres más reconocibles de la escena musical albaceteña de los años 90.

La incorporación de este segundo escenario supone, además, un reconocimiento a una época en la que Albacete tuvo un papel destacado dentro de la cultura de clubs y de la música de baile. Salas como Roxy, Alcatraz, Metropole, Guitar Club o Style of Sound fueron mucho más que espacios de ocio para quienes las vivieron, convirtiéndose en lugares de encuentro y en escenarios donde miles de jóvenes construyeron recuerdos que permanecen vinculados a la historia de la ciudad.

El Ayuntamiento subraya así el carácter cultural y de memoria de esta propuesta, que permitirá recuperar no solamente determinadas canciones o estilos musicales, sino también una manera de vivir la noche y de relacionarse con la música que fue característica de los años 90.

El regreso a la cabina de DJs que trabajaron entonces con vinilos, platos Technics y largas sesiones de música de baile pretende recrear aquella atmósfera y propiciar el reencuentro de los asistentes con la banda sonora de una parte de sus vidas.

Escenario principal Lunátikko 90s

Este segundo escenario complementará la programación del escenario principal del Lunátikko 90s, que contará con un destacado cartel nacional e internacional.

La jornada reunirá en Albacete a artistas de referencia del dance y el eurodance de los años 90 como Kate Ryan, Tina Cousins, Netzwerk, Sylver e ICM MC, además de la participación del legendario Dream Team, formado por Toni Peret y Quique Tejada, responsables de los conocidos recopilatorios Max Mix, y de DJ Neil. El espectáculo contará asimismo con la presencia del showman Raúl Antón, acompañado por Vizcaino DJ.

El festival Lunátikko 90s se celebrará el próximo sábado 17 de octubre de 2026 en el Recinto Ferial de Albacete y dará comienzo a las 16:00 horas, prolongándose hasta la medianoche. Durante toda la jornada, el recinto se transformará en una gran discoteca al aire libre que combinará las grandes figuras internacionales del dance de los 90 con el homenaje al sonido y a los DJs que protagonizaron la escena musical de Albacete durante aquella década.

La organización ha definido esta propuesta bajo el lema “Toda una vida en un día”, una filosofía que cobra un significado especial con la incorporación de este segundo escenario, concebido como una auténtica máquina del tiempo para regresar a la edad de oro de la noche albaceteña.

La celebración permitirá así que quienes vivieron aquella época puedan reencontrarse con sus recuerdos y que las nuevas generaciones puedan descubrir el papel que desempeñaron aquellos espacios y aquellos profesionales en la historia musical de la ciudad.

El Ayuntamiento de Albacete anima a los ciudadanos a disfrutar de esta cita que combina música, cultura y memoria colectiva y que convertirá el Recinto Ferial en el escenario de un gran reencuentro con los sonidos que marcaron a toda una generación.