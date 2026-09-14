La biblioteca de los Depósitos del Sol será sometida a obras para llevar a cabo diferentes reparaciones y mejorar su accesibilidad

El Ayuntamiento va a acometer obras de reparación y mejora en la Biblioteca Municipal de los Depósitos del Sol, un edificio singular y un importante recurso bibliotecario muy visitado tanto por lectores como por numerosos jóvenes que hacen uso de su sala de estudio.

El concejal de Bibliotecas, Pascual Molina, ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno Local del proyecto básico de unos trabajos que costarán 205.000 euros, y que incluirán la limpieza de fachadas, la reparación de cubiertas y la mejora de la accesibilidad en los accesos y en los aseos, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

La biblioteca es un complejo singular de edificios en la Plaza del Sol que incluye el denominado “tambor” (un cuerpo cilíndrico donde se ubica la sala de informática, biblioteca, zona de administración, almacén y archivo), el depósito bajo con la sala de estudio, y varios cuerpos intermedios con el vestíbulo, zona de circulación y aseos. Acaban de cumplirse 25 años desde su puesta en marcha, que permitió la recuperación de los antiguos depósitos de agua y la revitalización de una zona histórica de la ciudad.

Las obras que van a emprenderse ahora buscan “mantener en perfecto estado este complejo, y también garantizar el mejor confort de los usuarios y la accesibilidad plena”, según el concejal. Para ello, en primer lugar se hará una limpieza general de la fachada, reparando las pequeñas grietas y desprendimientos en los elementos ornamentales. En los sillares de piedra de la fachada de la sala de estudio se hará una limpieza, y se sustituirán las piezas rotas del aplacado de piedra. También se sustituirá un vidrio dañado en la fachada sur, con reposición de la pegatina de vinilo.

En cuanto a la cubierta, se instalará una línea de vida en la linterna, con recorrido circular para desplazarse con seguridad. Se va a aumentar el diámetro de las gárgolas para mejorar la evacuación de agua, y se picarán y rellenarán con fibra de vidrio y poliéster las grietas en la cubierta y la linterna, aplicando después pintura de poliuretano. El remate metálico de la linterna será repintado al esmalte con imprimación adherente.

En el interior de la cubierta y linterna se repararán desperfectos con andamio y rodillo telescópico, y se sustituirán las luminarias por otras tipo LED. Se ha observado que el agua de lluvia cae desde la cubierta de la sala de estudio sobre la fachada y carpintería, por lo que se instalará una chapa de zinc para evitarlo.

El lucernario cúbico de la sala de estudio se cambiará por otro de aspecto similar, pero sustituyendo el sistema de sellado por una combinación de junta de neopreno y perfilería de aluminio para proteger las juntas entre vidrios y evitar filtraciones.

La cubierta sobre el vestíbulo en la torre añadida de comunicación vertical, accesible sólo desde el ascensor, mejorará su protección con una nueva tela asfáltica, y la puerta cortafuegos de acceso se reformará para la evacuación de agua de lluvia.

Una parte importante de la actuación afectará a los aseos del edificio, que no cumplen con la normativa de accesibilidad, por lo que se reformarán los de la planta baja para que haya un aseo accesible para cada sexo. Tras la reforma habrá en total 7 lavabos con 5 inodoros: la planta baja tendrá 5 lavabos con 3 inodoros y urinarios, en los vestuarios habrá un lavabo con inodoro, y lo mismo en la planta primera.

El concejal ha asegurado que “vamos a mantener y mejorar una de las más importantes bibliotecas y sala de estudio de la ciudad, que además ocupa un edificio muy destacado e identificable de la historia de Albacete. Durante las obras intentaremos causar las menores molestias a los usuarios”: