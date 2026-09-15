El chef Javier García Albuger, de nuevo, en el Concurso Internacional de Patatas Bravas

La gastronomía de Castilla-La Mancha consolida su prestigio en la alta cocina y en la cultura del tapeo contemporáneo. El Asador de la Concepción, emblemático establecimiento situado en Albacete, se ha erigido como el gran abanderado de la comunidad tras conseguir la clasificación oficial para la Gran Final del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas – Palencia Brava / Una de Bravas 2026.

Liderado en los fogones por el chef Javier García Albuger, el restaurante albaceteño ha deslumbrado al comité evaluador con su receta ‘VRAVAS del Asador’. Esta creación aúna el arraigo culinario manchego con una técnica de fritura impecable y una salsa repleta de personalidad. Su pase a la final se confirmó tras una fase clasificatoria de una competitividad histórica, en la que un margen de un solo punto delimitó el selecto grupo de quince cocineros procedentes de toda España y del extranjero que viajarán a Palencia.

En 2025 Castilla la Mancha fué representada por el Restaurante Zinco Zentido (Piedad Sanchez) y por el Hostal Concepción (José María Hernández). En 2026 han sido cinco los aspirantes castellano manchegos a llegar a la final y tan solo uno lo ha conseguido: Javier García de Asador de la Concepción.

Showcooking en directo ante un jurado de primer nivel

El próximo lunes 28 de septiembre, Javier García Albuger defenderá el talento castellanomanchego elaborando sus bravas en riguroso directo (showcooking) en las

instalaciones del Hotel Rey Sancho de Palencia. Frente a él estará un tribunal profesional de élite integrado por cocineros con Estrella Michelin como Alvar Hinojal (Restaurante Alquimia-Laboratorio) y Elena Lucas (Restaurante La Lobita), el vigente vencedor mundial de 2025 Javier Alfaro (Rosi la Loca World), el chef y divulgador Rafael Antonín ‘Rafuel’, y las influyentes comunicadoras Begoña Tormo, Mar Romero y Ana Belén Toribio, en perfecta armonía con el veredicto del Jurado Popular.

Las bases de la competición valorarán la precisión técnica en la textura de la patata oficial ‘La Chulapona’ de Frusangar, la vivacidad aromática de la salsa, la agilidad para el servicio diario en barra y la belleza del emplatado, coronando a la propuesta capaz de brindar la experiencia gustativa más sublime.

Agenda de la Gran Final (Hotel Rey Sancho, Palencia)