La comunidad sorda reclama garantías reales en la educación, la sanidad y el empleo

En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas que se celebra del 21 al 27 de septiembre, la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), advierte que persiste una importante brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de las personas sordas y su ejercicio efectivo en la vida diaria. Su manifiesto para esta edición, impulsada a nivel internacional por la World Federation of the Deaf (WFD), pone el foco en la necesidad de convertir los derechos reconocidos en garantías reales bajo el lema ‘Reivindicando los derechos humanos de las personas sordas’.

La Confederación reconoce los avances logrados por la comunidad tras décadas de organización, activismo e incidencia política. Sin embargo, insiste en que esos avances deben traducirse en garantías reales: “La brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de las personas sordas y su cumplimiento efectivo en la vida diaria no puede normalizarse”.

La entidad denuncia que a menudo la accesibilidad “llega tarde, llega mal o no llega”, y recuerda que detrás de cada barrera hay niñas y niños que quieren crecer sin privación lingüística, jóvenes que reclaman oportunidades reales, y mujeres y hombres que desean autonomía, respeto y dignidad. “No somos un problema que gestionar. Somos una minoría lingüística y cultural. Somos diversidad que enriquece. Y queremos ocupar el lugar que nos corresponde”.

Asimismo, subraya que las personas sordas no constituyen un colectivo homogéneo. “Somos diversas y tenemos distintas trayectorias vitales, necesidades y preferencias comunicativas”. De ahí la necesidad de que las políticas públicas, los servicios y los recursos de accesibilidad deban contemplar esta diversidad y garantizar que todas lasm personas sordas, independientemente de cómo se comuniquen o de sus circunstancias personales, puedan participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.

Entre sus principales reivindicaciones, exige el cumplimiento efectivo de la Ley 27/2007 y de su Reglamento; una educación inclusiva, plurilingüe y de calidad; atención temprana que garantice el acceso de la infancia sorda a la lengua de signos; una sanidad sin barreras de comunicación; interpretación y videointerpretación en lengua de signos en los servicios públicos; empleo sin discriminación; información accesible; y participación en todas las políticas que afectan a las personas sordas.

[[H3:La lengua de signos como garante de derechos]]

En el año en que se cumple el 20º aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CNSE recuerda que las lenguas de signos son lenguas plenas y una condición indispensable para el ejercicio de derechos: “Veinte años después, no basta con reconocerlas: hay que garantizarlas, protegerlas y promoverlas”. En este sentido, la entidad hace un llamamiento a las administraciones públicas para que cumplan la ley, e insta a los gobiernos a que gobiernen también para las personas sordas: “Los derechos o son para todas y todos, o no son derechos”.

Uno de los días centrales de esta semana es el miércoles 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Signos, fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 para reivindicar las lenguas de signos como parte de la diversidad lingüística y cultural de los distintos países y garante de sus derechos. Con motivo de este día, edificios emblemáticos de los cinco continentes se sumarán al reto ‘Blue Light for Sign’ e iluminarán de azul sus fachadas en reconocimiento a estas lenguas.

Paralelamente, el sábado 26 de septiembre se celebrará en España el Día Internacional de las Personas Sordas. La jornada servirá para reivindicar derechos y celebrar la lengua de signos, la diversidad, la unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda. Federaciones y asociaciones de personas sordas de la red asociativa CNSE —más de 100 en toda España— han previsto concentrac