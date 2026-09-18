Albacete conquista 35 galardones de los Premios 'Campo y Alma'

Albacete se he llevado 35 galardones de los Premios 'Campo y Alma' que otorga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 32 de ellos se los ha llevado el sector vitivinícola en un trabajo que premia la innovación y el riesgo de decenas de empresas que destacan por haber exportado 261 millones de euros, el 35 por ciento del total de exportaciones de la provincia. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, cree que eso demuestra el peso de este gremio en Albacete.

El consejero de Agricultura destacaba la gran labor de distintas empresas agropecuarias albaceteñas en distintos sectores estratégicos.

El número de ventas realizadas al extranjero se incrementaron en 54 por ciento respecto al año pasado en la provincia de Albacete. En total, se han ingresado 96,2 millones de euros más.