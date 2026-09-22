La Universidad fomentará la autonomía y la inclusión de jóvenes con discapacidad

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del programa Incluye e Inserta UCLM, participará del 16 al 25 de septiembre en el campus de verano UniDiversidad, que reúne a 35 jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista en El Escorial para favorecer su autonomía personal, desarrollo de competencias y oportunidades de inclusión social y laboral. La experiencia combina formación, cultura, ocio y convivencia. El grupo, del que forman parte cuatro jóvenes de la Universidad Miguel Hernández, ha partido esta mañana hacia su destino. Un total de treinta y cinco jóvenes, 17 de Albacete, 14 de Ciudad Real y cuatro de Alicante, participarán durante diez días de esta convivencia en la que estarán acompañados por nueve profesionales de Asprona y Laborvalía, bajo la coordinación de Juana Morcillo y Carmen Mª Fajardo (directoras de Incluye e Inserta UCLM en Albacete) y de Moisés García (director de la empresa Turismo Botánico en Albacete).

El campus de verano está vinculado al programa Incluye e Inserta UCLM y se ha diseñado para que sea totalmente accesible. Es la tercera ocasión que la UCLM participa en esta iniciativa, desarrollada anteriormente en 2023 y 2025. El programa combina actividades formativas con propuestas culturales, de naturaleza y de ocio. Entre otras cuestiones, el grupo de participantes trabajará competencias relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación oral y el protocolo. También tomará parte en el curso de verano Cultura, arte y discapacidad, que se desarrollará en distintas sesiones a lo largo de la estancia.

Visitas a Segovia y Madrid

La programación se completa con experiencias fuera del aula que llevarán al grupo a distintos espacios culturales y naturales. Entre las más significativas figuran las visitas al Monasterio de El Escorial, a Segovia y al Museo Thyssen; una experiencia inmersiva en el Museo Lunar de Fresnedillas; y distintas propuestas en la naturaleza, como un baño de bosque en La Herrería y actividades en la Sierra de Guadarrama. El campus reserva asimismo espacios para compartir los aprendizajes y las emociones surgidos durante las distintas jornadas, con dinámicas de grupo que acompañarán buena parte de la estancia. En los últimos días, se realizará una ruta por las Pesquerías Reales y se visitará el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, mientras que el regreso, el 25 de septiembre, incluirá una visita a los Reales Jardines de Aranjuez antes de volver a Albacete y Ciudad Real.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación APSA, lo que permitirá compartir la experiencia con cuatro participantes procedentes de Alicante.Esta cooperación da continuidad al intercambio realizado el pasado mes de julio, cuando cuatro participantes de la UCLM -dos de Albacete y dos de Ciudad Real- viajaron a Como (Italia) para participar durante diez días en el campus organizado por la universidad ilicitana y APSA.

El campus se enmarca en UniDiversidad, programa impulsado por Fundación ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dirigido a mejorar la formación, la autonomía y la empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista. La propuesta de los campus de verano amplía esta experiencia mediante espacios de convivencia, movilidad e intercambio en los que continuar desarrollando competencias personales, sociales y laborales.