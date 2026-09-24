Bisbal anuncia gira con parada en Albacete

David Bisbal desvela las primeras fechas de su esperado Tour Eternos en España, la próxima gira mundial que acogerá el nuevo universo sonoro del reconocido artista. El tour arrancará el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile donde recorrerá más de 20 ciudades por América. Ahora, el cantante confirma su regreso a los principales escenario de España en 2027, con las primeras 15 fechas confirmadas para ilusión de sus fans que esperaban con ansia.

El anuncio tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, durante un encuentro íntimo en el que David Bisbal presentó ETERNOS, su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre. La cita incluyó una escucha en primicia y un coloquio con el periodista y escritor Juan Cruz, en el que el artista compartió algunas de las historias y decisiones creativas detrás de un disco concebido como un homenaje a las grandes canciones en español y a su capacidad para trascender generaciones. “Me hace muchísima ilusión volver a encontrarme con el público en España y poder compartir en directo estas nuevas canciones, que significan tanto para mí. Tengo muchas ganas de vivirlas con ellos sobre el escenario”, expresó David Bisbal.

Es así como Tour Eternos nace de la mano de ETERNOS, con repertorio de grandes canciones de la música en español ofrecidas desde una nueva perspectiva única para el artista almeriense. “Vivir así es morir de amor”, “Te quiero, te quiero”, “Frente a frente”, “Amor eterno” y “El amar y el querer” forman parte de este nuevo universo musical que ahora llegará al directo.

Como no podía ser de otra manera, el espectáculo combinará estos clásicos con los grandes éxitos que han acompañado a David Bisbal a lo largo de su carrera, como son “Ave María”, “Bulería” o “Dígale”. Un concierto concebido como un encuentro entre canciones profundamente arraigadas en la memoria colectiva y la inconfundible personalidad artística de uno de los intérpretes españoles más reconocidos de las últimas décadas.

Entre los conciertos anunciados, se encuentra Albacete como único lugar de la región donde se podrá ver en acción al cantante almeriense. Será el próximo 22 de junio en la Plaza de Toros de Albacete

[[H3:Calendario de conciertos 2027]]

22/05 VALENCIA - Roig Arena

29/05 BILBAO - Bilbao Arena Miribilla

04/06 A CORUÑA - Coliseum

11/06 BARCELONA - Palau Sant Jordi

12/06 ZARAGOZA - Pabellón Príncipe Felipe

19/06 MURCIA - Plaza de Toros

22/06 ALBACETE - Plaza de Toros

25/06 GRANADA - Plaza de Toros

26/06 ALMERÍA - Plaza de Toros

01/07 MADRID - Movistar Arena

10/07 ALICANTE - Plaza de Toros

17/07 VILLANUEVA DE LA SERENA - Anexo Estadio Villanovense

22/07 FUENGIROLA / MÁLAGA - Marenostrum

24/07 CHICLANA DE LA FRONTERA - Cádiz Concert Music Festival*

09/09 SEVILLA - Plaza de Toros de la Real Maestranza